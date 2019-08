ULTIMA ORA: Ribery face vizita medicala! Va fi rival cu Ronaldo in Serie A! Cu cine semneaza francezul de 36 de ani

Franck Ribery este pe cale sa semneze in Serie A.

Dupa 12 ani in care a scris istorie in tricoul lui Bayern Munchen, Ribery este pregatit pentru o noua provocare. Fotbalistul francez in varsta de 36 de ani si-a dat acordul pentru un transfer in Serie A, anunta presa italiana. El urmeaza sa faca vizita medicala.

Franck Ribery semneaza pe 2 ani cu Fiorentina

Franck Ribery a ajuns la un acord cu Fiorentina si urmeaza sa se prezinte la vizita medicala, anunta presa italiana. El va semna pe doua sezoane cu formatia toscana si va primi un salariu stagional de 4.000.000 euro!

Ribery a jucat timp de 12 ani la Bayern Munchen, bifand peste 300 de meciuri. El a castigat 9 titluri ale Germaniei, 6 Cupe, 1 Cupa a Ligii, 4 Supercupe, dar si trofeul UEFA Champions League!

"Sunt gata pentru o noua provocare", a scris el misterios pe Twitter.