Ciprian Tatarusanu, apreciat de fanii lui AC Milan! "Prestatiile sale au fost impecabile! Nu avem de ce sa ne facem griji"

Ciprian Tatarusanu s-a alaturat lui AC Milan in aceasta vara, cand italienii le-au achitat celor de la Lyon 500.000 de euro in schimbul portarului.

Site-ul sempremilan.com a evaluat toate transferurile facute de AC Milan in ultimele doua perioade de mercato, iar internationalul roman a primit un vot de incredere de la fani. "Tata" a jucat in 5 meciuri pentru italieni, doua in Europa League, doua in Cupa Italiei si unul in Serie A, iar in 3 dintre acestea a tinut poarta intacta.

"Uriasul roman nu a avut cel mai fericit debut la AC Milan, comitand o eroare la prima sa aparitie, in meciul cu Roma. De atunci, a mai jucat de 4 ori, doua partide in Europa League si doua in Cupa Italiei.

Iar prestatiile sale in aceste meciuri au fost impecabile. A avut cateva parade providentiale precum cea din meciul cu Sparta Praga care a ajutat-o pe Milan sa ocupe primul loc in grupa de Europa League.

A fost si penalty-ul aparat contra lui Torino prin care Milan a ajuns in sferturile Cupei Italiei. Iar in esecul cu Inter a fost de departe cel mai bun de pe teren cu 6 parade. In pofida startului nereusit, celelalte evolutii au dat asigurari ca fanii nu au de ce sa-si faca griji in absenta titularului Gianluigi Donnarumma", au scris cei de la sempremilan.com.

Portarul titular al echipei, Gianluigi Donnarumma, nu s-a inteles pana acum cu sefii lui Milan pentru prelungirea contractului, scadent la finalul sezonului, iar asta il poate face titular pe portarul roman din sezonul viitor.