Sansa IMENSA pentru Tatarusanu! Negocierile dintre Milan si Donnarumma au fost oprite

Gianluigi Donnarumma va ramane liber de contract la finalul acestui sezon, iar cele doua parti nu au ajuns inca la o intelegere.

Milan isi doreste sa il pastreze pe titularul in varsta de 21 de ani, insa impresarul jucatorului, Mino Raiola, a pus o conditie pe care fosta campioana din Serie A nu este dispusa sa o accepte.

AC Milan i-a propus o intelegere lui Donnarumma pana in 2025, cu un salariu anual de 7, 5 milioane de euro, fata de 6 milioane pe care le castiga in acest sezon. Problema ar fi la durata contractului. Impresarul a solicitat o intelegere pe doar 2 ani de zile, potrivit Football Italia, care citeaza Gazzetta Dello Sport.

"Gigio trebuie lasat in pace, pentru ca incearca sa obtina ceva foarte important pentru Milan si pentru cariera sa. Celelalte lucruri vor fi facute in secret, fara ca voi sa stiti ceva, asa a fost si asa va fi mereu", a spus Raiola, potrivit sursei citate.

Daca tanarul portar ar pleca de la Milan, Ciprian Tatarusanu ar avea o sansa imensa. Romanul a avut cateva evolutii bune, mai ales in Cupa Italiei. In acest sezon, fostul portar al nationalei Romaniei a jucat in 5 partide pentru italieni: doua in Europa League, doua in Cupa Italiei si una in Serie A. In 3 dintre meciuri, el a reusit sa nu primeasca gol. Contractul lui Ciprian Tatarusanu cu AC Milan expira in vara lui 2023.