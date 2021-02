"E un portar care da incredere echipei!" Cine este jucatorul propus de Duckadam sa ii ia locul lui Tatarusanu in nationala lui Radoi 

Ciprian Tatarusanu si-a anuntat in toamna retragerea de la echipa nationala.

Astfel, Mirel Radoi se vede nevoit sa gaseasca o noua varianta pentru poarta Romaniei, "tricolorii" urmand a debuta la finalul lunii martie in preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Helmut Duckadam a comentat variantele pe care considera ca Radoi ar trebui sa le ia in considerare. Fostul mare portar este de parere ca Andrei Vlad ar trebui sa primeasca o sansa in poarta echipei nationale, avand un sezon foarte bun in tricoul FCSB-ului, insa nu-l scoate din discutie nici pe Ionut Radu.

"Andrei Vlad si Ionut Radu, pe ei doi as merge. Titular? Andrei Vlad, pentru ca Ionut Radu e rezerva la Inter. Nu vad diferenta intre Balgradean si Vlad. Ambii joaca in acelasi campionat, au aceeasi experienta", a declarat Helmut Dukadam, potrivit DigiSport.

Andrei Vlad a atras toate privirile in acest sezon la FCSB, fiind laudat recent de Ilie Dumitrescu si Gabi Balint, care au remarcat interventiile bune pe care le-a reusit.

"Arata foarte bine. Deja e o certitudine, un portar care da incredere echipei. Era tanar, la inceput, orice greseala se cunoaste. Avea presiune mare pe el", a spus Ilie Dumitrescu.

"Creste mult, prinde experienta, are interventii bune", a adaugat Gabi Balint.