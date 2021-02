14:00 LIVE VIDEO wwww.sport.ro: Tragerea la sorti a optimilor Europa League | Ianis, Stanciu si Lucescu pot juca impotriva lui Man United, Arsenal, Milan sau Tottenham!

Tragerea la sorti a optimilor de finala din Europa League e live video pe www.sport.ro de la ora 14:00!

Surprize mari in saisprezecimile EL! Napoli a batut-o pe Granada pe San Paolo, 2-1, dar n-a fost suficient pentru calificare. Spaniolii merg mai departe cu 3-2 la general. Tot in optimi va juca si Molde, invingatoare pe terenul lui Hoffenheim. Dupa 3-3 in Norvegia, Molde a batut cu 2-0 in deplasare! Arsenal a castigat returul cu Benfica si s-a calificat, iar Young Boys, fosta adversara a CFR-ului din grupe, a batut cu 2-0 in Germania, la Leverkusen, si va intra si ea intre primele 16 cluburi ale EL 2020-2021. Milan n-a batut-o in dubla mansa pe Steaua Rosie Belgrad (2-2 in Serbia, 1-1 pe San Siro), iar Slavia Praga a lovit decisiv cu Leicester si a castigat cu 2-0 in deplasare, dupa 0-0 pe teren propriu.

In optimile de finala nu se mai aplica protectia de tara, nici sistemul tragerii la sorti cu capi de serie. Astfel, oricine poate intalni pe oricine. Ianis Hagi poate avea parte astfel de un meci-soc in urmatorul tur din Europa League! Poate intalni Manchester United, Arsenal, Tottenham sau Milan, dar si Dinamo Kiev, unde antreneaza Mircea Lucescu!

Rezultatele din saisprezecimile Europa League: