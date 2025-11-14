VIDEO „Perla” lui Chivu de la Inter tocmai și-a dus țara în play-off-ul pentru Mondial!

&bdquo;Perla&rdquo; lui Chivu de la Inter tocmai și-a dus țara &icirc;n play-off-ul pentru Mondial! Cupa Mondiala
Cupa Mondială se apropie cu pași repezi.

Kristjan Asllani, mijlocașul de 23 de ani deținut de Inter Milano, a reușit o performanță uriașă pentru naționala Albaniei. 

Tânărul fotbalist a marcat golul victoriei în meciul cu Andorra, scor 1-0, rezultat care a calificat Albania în play-off-ul pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Perla” lui Chivu de la Inter tocmai și-a dus țara în play-off-ul pentru Mondial!

Cu 14 puncte după 7 meciuri, Albania și-a asigurat locul la baraj, indiferent de rezultatul din ultimul duel cu Anglia.

Clasamentul Grupei E arată astfel:

  • Anglia – 21 puncte
  • Albania – 14
  • Serbia – 10
  • Letonia – 5
  • Andorra – 1

Asllani este legitimat la Inter Milano, club la care are deja 99 de meciuri, 4 goluri și 5 pase decisive, deși încă nu a împlinit 24 de ani.

Are în palmares și patru trofee importante cu nerazzurrii, printre care titlul în Serie A 2023/24, Cupa Italiei 2022/23 și două Supercupe ale Italiei (2022 și 2023).

În prezent, evoluează la Torino, unde a fost trimis sub formă de împrumut până în vara lui 2026. Cota sa de piață este evaluată la 13 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

