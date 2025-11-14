Kristjan Asllani, mijlocașul de 23 de ani deținut de Inter Milano, a reușit o performanță uriașă pentru naționala Albaniei.
Tânărul fotbalist a marcat golul victoriei în meciul cu Andorra, scor 1-0, rezultat care a calificat Albania în play-off-ul pentru Campionatul Mondial din 2026.
„Perla” lui Chivu de la Inter tocmai și-a dus țara în play-off-ul pentru Mondial!
Cu 14 puncte după 7 meciuri, Albania și-a asigurat locul la baraj, indiferent de rezultatul din ultimul duel cu Anglia.
Clasamentul Grupei E arată astfel:
- Anglia – 21 puncte
- Albania – 14
- Serbia – 10
- Letonia – 5
- Andorra – 1