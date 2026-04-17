Cerul e limita pentru antrenorul Cristi Chivu! Pentru că, la ce traseu profesional are, sunt toate șansele ca fostul căpitan al României să calce pe urmele unor tehnicieni români de marcă, precum regretatul Mircea Lucescu sau László Bölöni (73 de ani).

La prima sa experiență, ca antrenor, la nivel înalt, Chivu (45 de ani) a salvat Parma de la retrogradare. Iar acum, la Inter, e pe cale să câștige titlul! Diseară, de la ora 21:45, Inter poate face încă un pas mare spre acest obiectiv, în meciul cu Cagliari.

Chivu, comparat de italieni cu Mourinho

Având în vedere că foarte puțini oameni au crezut în el, în vara anului trecut, când l-a înlocuit pe Simone Inzaghi la Inter, Chivu a avut o răbufnire, la ultima sa conferință. Pornind de aici, prestigioasa publicație Gazzetta dello Sport a făcut o comparație măgulitoare, între Chivu și marele Jose Mouriho (63 de ani). De amintit că cei doi au câștigat Liga Campionilor, la Inter, în 2010. Pe atunci, Chivu era un om de bază, în apărarea milanezilor, iar Mourinho era „regizorul“ de pe bancă.

„Special Chivu“ a titrat Gazzetta dello Sport pe prima pagină, făcând o trimitere la porecla lui Mourinho, „The Special One“.

„Pot fi multe lucruri, dar nu sunt prost“, a spus Chivu, la ultima sa întâlnire cu ziariștii din Italia. Mourinho a folosit o expresie similară, în timpul conferinţei sale de prezentare la Inter, în 2008, spunând: „Nu sunt un Ťpirlat“, care este un termen de argou tipic milanez ce înseamnă „idiot“ sau „prost“.

Cu șase etape înainte de terminarea campionatului, Inter, 75 de puncte, are un avans de 9 puncte în fruntea clasamentului. Cele mai apropiate rivale din clasament sunt Napoli (66 de puncte) și AC Milan (63 de puncte).