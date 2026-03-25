După 30 de etape desfășurate în primul eșalon al Italiei, echipa pregătită de Cristi Chivu (45 de ani) a bifat 22 de victorii și trei rezultate de egalitate, la care s-au adăugat cinci înfrângeri.

Chivu, ”pe viață” la Inter?! Anunțul venit din Italia

Chiar dacă sunt în fruntea clasamentului, ”nerazzurrii” nu parcurg în clipa de față cea mai bună formă. În ultimele trei etape din campionat, Inter a consemnat un eșec și două remize.

Chiar și așa, fostul internațional italian, Emiliano Viviano, îl vede pe Chivu antrenând ”pe viață” la Inter Milano. Fostul portar susține că ”nerazzurrii” nu au nevoie de un tehnician nou, ci de jucători noi.

”Nu, nu l-aș schimba niciodată. De fapt, sper din tot sufletul să câștige, ca să aibă puterea să schimbe ceva, să internaționalizeze jocul transferând pe cineva imprevizibil. Ceea ce a fost și cererea lui, până la urmă.

Să ne amintim că la Napoli s-a accidentat Romelu Lukaku și cei de acolo l-au transferat pe Rasmus Hojlund. La Inter, Denzel Dumfries s-a accidentat și nu a venit nimeni”, a spus Viviano, potrivit fcinternews.it.

Președintele lui Inter a făcut anunțul, după ce Cristi Chivu a ajuns la patru meciuri fără victorie

"Este un moment aparte al sezonului în care, pe bună dreptate, avem un avans de șase puncte în fruntea clasamentului, un rezultat pe care poate nimeni nu l-ar fi putut anticipa, mai ales că suntem și în semifinalele Cupei Italiei.

Aș spune că până acum ne-am atins două dintre cele trei obiective. Am fi putut face mai mult în Liga Campionilor, dar nu trebuie uitat că adversarii la acest nivel sunt talentați și uneori subestimați

Este o situație dificilă și facem câțiva pași înapoi, poate din cauza accidentărilor sau a oboselii, dar asta este inevitabil pentru toate echipele în această fază a sezonului. Nu sunt aici să caut scuze, ci să reafirm că vom lupta până la final", a spus Marotta, la ședința de luni a Lega Serie A, potrivit Football Italia.