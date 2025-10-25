Meciul de pe "Maradona", decis de golurile lui McTominay (o "dublă") și de un penalty controversat, a fost marcat de un conflict deschis între căpitanul lui Inter, Lautaro Martinez, și antrenorul gazdelor, Antonio Conte. La final, tehnicianul român a criticat dur lipsa de concentrare, părând să-l vizeze direct pe starul argentinian.



Partida a fost una electrică, nu doar prin prisma fotbalului. Pe lângă deciziile de aritraj disputate, care au dus și la accidentările lui Mkhitaryan și De Bruyne, spiritele s-au încins la maximum între Lautaro Martinez și fostul său antrenor de la Inter, Antonio Conte.



Cei doi au o dispută mai veche, datând din 2021, iar acum conflictul a reizbucnit. În timpul unui meleu general, sursele italiene notează că argentinianul l-ar fi provocat pe Conte, numindu-l "fără atribute", iar tehnicianul lui Napoli a răspuns vehement.



"Am pierdut luciditatea!"



Această risipă de energie a fost taxată de Cristi Chivu imediat după meci. Întrebat de DAZN despre eșec, antrenorul român, deși a lăudat prima repriză a echipei sale, a tunat la adresa comportamentului jucătorilor săi.



"Vreau să vorbesc despre fotbal, despre ce au făcut bun băieții noștri. Am avut două bare, am fost sub ei deși am reacționat bine, iar în repriza a doua am pierdut echilibrul și am luat golul de 2-0. Am reușit să redeschidem meciul din penalty", a început Chivu analiza, adăugând apoi: "După aceea, am irosit energie certându-ne cu banca lor și nu ne-am mai regăsit luciditatea pentru a întoarce partida".



Chivu a insistat pe această idee, considerând-o decisivă pentru înfrângere: "E o risipă de energie aruncată în vânt, trebuia să rămânem lucizi. Al treilea gol a fost consecința lucidității pierdute".



Tehnicianul român și-a apărat, totuși, echipa, dar a promis măsuri: "Sunt mândru de ce fac băieții. Am văzut o primă repriză grozavă, am reușit să fim dominanți. Nu știu ce s-a întâmplat acolo și nici nu mă interesează, dar voi vorbi cu ei, pentru că nu putem arunca la gunoi ce facem bine pentru a ne certa cu banca adversă".

