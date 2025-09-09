Pentru prima dată, tehnologia RefCam va fi folosită într-un meci oficial, chiar la derby-ul dintre Juventus Torino și Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu.



RefCam constă într-o cameră ultramodernă, de doar șase grame, atașată la baza microfonului purtat de arbitru. Aceasta va permite telespectatorilor să urmărească partida din perspectiva oficialului. Capturile video vor fi utilizate în timpul sesiunilor de încălzire, la executarea loviturilor libere sau a penalty-urilor și vor fi disponibile pentru reluări și analiză în sistemul VAR.



Cristi Chivu, pionier în Serie A



„Liga Calcio Serie A se pregătește pentru o zi istorică în evoluția transmisiunilor și a tehnologiei”, se arată într-un comunicat al ligii italiene.



Testată recent la Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, competiție ce a fost transmisă în direct pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO, tehnologia RefCam aduce o perspectivă unică și va fi folosită în mod regulat în producția TV și în analiza VAR.



Derby-ul Juventus – Inter, programat sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 18:00, pe Allianz Stadium din Torino, va fi primul meci din Serie A care va beneficia de această inovație.

