Doi ani fara Ekeng, banii destinati familiei au disparut fara urma: acuze aruncate dintr-o parte intr-alta

Astazi, 6 mai, se implinesc 2 ani de la moartea tragica a mijlocasului camerunez Patrick Ekeng. El a incetat din viata dupa ce s-a prabusit pe gazon intr-un meci Dinamo - Viitorul.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Ziua de 6 mai este una trista pentru intreaga suflare dinamovista, dar si pentru ceilalti microbisti. In urma cu doi ani, Patrick Ekeng inceta din viata in drumul spre Spitalul Floreasca, afla la o aruncatura de bat de stadionul Stefan cel Mare, dupa ce se prabusea pe teren in timpul meciului Dinamo - Viitorul.

La doi ani de la evenimentul tragic, fanii dinamovisti inca nu stiu ce s-a intamplat cu banii stransi de ei pentru familia lui Ekeng.

Dupa moartea camerunezului, suporterii alb-rosii au strans bani pentru a o ajuta pe sotia lui Ekeng, dar acestia au fost deturnati fara urma.

Dinamo a postat un mesaj de comemorare a lui Ekeng, iar fanii si-au amintit de faptul ca banii au disparut.

In ultimele luni, lideri ai suporterilor au fost acuzati ca si-au insusit banii destinati familiei lui Patrick Ekeng.

"Nu stiu ce s-a facut din cele cateva promisiuni. Este foarte greu cand stalpul familiei disparte", "Te vom iubi mereu, dar conducerea nu se sinchiseste sa dea compensatiile si sa-si tina promisiunile fata de familia lui. Lipsa de respect mai mare nu am vazut", "Mai stie cineva ce s-a intamplat cu banii stransi de la suporteri pentru sotia si copiii sai?!", au fost cateva dintre mesajele postate ca raspuns.

Medicul de pe ambulanta care a asistat la meciul Dinamo - Viitorul, din 6 mai 2016, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa.