Pisa, echipa din Serie A la care este legitimat Marius Marin, ar putea avea un nou antrenor încă din debutul anului 2026. Alberto Gilardino (43 de ani) este amenințat cu demiterea după aproape o jumătate de sezon cu rezultate nesatisfăcătoare.



Davide Ancelotti ar putea fi noul antrenor de la Pisa

Pisa, revenită în Serie A după 34 de ani, ocupă locul 19, penultimul, după 16 etape, iar Gazzetta dello Sport scrie că Alberto Gilardino ar urma să fie demis în cazul în care toscanii vor pierde și următorul meci, contra lui Juventus, sâmbătă.



Pe banca Pisei ar urma să sosească Davide Ancelotti, care a fost demis săptămâna trecută de la Botafogo, echipă din Brazilia la care a avut prima experiență ca antrenor principal.



Ancelotti Jr. a făcut parte din staff-ul tatălui său la PSG, Real Madrid, Bayern Munchen, Napoli sau Everton, dar și în debutul lui "Don Carlo" pe banca Braziliei, în această vară. Acum, ar putea avea șansa de a antrena în Serie A, unde obiectivul va fi clar: evitarea retrogradării.

Marius Marin, situație incertă la Pisa. Ar putea pleca încă din această iarnă

Contractul lui Marius Marin cu Pisa ar fi trebuit să expire în vară, însă a fost prelungit automat cu un an datorită promovării. Până în prezent, timișoreanul nu a semnat o nouă prelungire, iar presa din Italia scrie că ar putea fi vândut încă din ianuarie.



Pisa nu ar vrea să îl piardă gratis pe Marin în vară, astfel că ar vrea să îl vândă în ianuarie în cazul în care nu va fi semnată o prelungire, scrie TMW. Publicația italiană amintește că fotbalistul român a încheiat recent colaborarea cu impresarul Ioan Becali și a semnat cu SEG - Sports Entertainment Group, o agenție de impresariat cu sediul în Olanda, care are în portofoliu o mulțime de staruri din fotbalul mondial.

După promovarea în Serie A, Marius Marin a alternat meciurile petrecute pe banca de rezerve cu cele în care a fost titular. Mijlocașul român a fost folosit de antrenorul Alberto Gilardino în 11 partide.

