Flamengo şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului în campionatul de fotbal al Braziliei, după ce a învins-o la limită, cu scorul de 2-1, pe Mirassol într-un meci din etapa a 19-a a sezonului, disputat sâmbătă pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro.

Elevii antrenorului Filipe Luis s-au impus după golurile marcate de Leo Pereira (19) şi Gonzalo Plata (68), în timp ce oaspeţii au înscris în minutul 73, prin Gabriel, mijlocaşul care a purtat timp ce cinci sezoane tricoul grupării din Rio de Janeiro (2013-2019).

Flamengo este liderul din campionatul Braziliei, Botafogo s-a distrat la Fortaleza



În urma acestei victorii, Flamengo a acumulat 40 de puncte şi s-a distanţat la trei lungimi de Cruzeiro Belo Horizonte, ocupanta locului secund, care va juca duminică pe teren propriu împotriva echipei starului Neymar, Santos FC.

Într-un alt meci disputat sâmbătă, Botafogo, echipă antrenată de italianul Davide Ancelotti, fiul noului selecţioner al Braziliei, Carlo Ancelotti, a învins în deplasare, cu scorul de 5-0, formaţia Fortaleza, pregătită de fostul tehnician al grupării "alvinegra", Renato Paiva.

Botafogo, ocupanta locului cinci în clasament, cu 29 de puncte, s-a impus prin dubla lui Marçal (14, 48) şi reuşitele lui Arthur Cabral (45+5), David Loiola (53) şi Matheus Martins (90+3).

