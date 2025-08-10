VIDEO Ancelotti junior, joga bonito în Brazilia: 5-0 în deplasare în ultima etapă!

Fiul marelui Carlo Ancelotti se descurcă de minune în campionatul Braziliei.

Flamengo şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului în campionatul de fotbal al Braziliei, după ce a învins-o la limită, cu scorul de 2-1, pe Mirassol într-un meci din etapa a 19-a a sezonului, disputat sâmbătă pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro.

Elevii antrenorului Filipe Luis s-au impus după golurile marcate de Leo Pereira (19) şi Gonzalo Plata (68), în timp ce oaspeţii au înscris în minutul 73, prin Gabriel, mijlocaşul care a purtat timp ce cinci sezoane tricoul grupării din Rio de Janeiro (2013-2019).

Flamengo este liderul din campionatul Braziliei, Botafogo s-a distrat la Fortaleza

În urma acestei victorii, Flamengo a acumulat 40 de puncte şi s-a distanţat la trei lungimi de Cruzeiro Belo Horizonte, ocupanta locului secund, care va juca duminică pe teren propriu împotriva echipei starului Neymar, Santos FC.

Într-un alt meci disputat sâmbătă, Botafogo, echipă antrenată de italianul Davide Ancelotti, fiul noului selecţioner al Braziliei, Carlo Ancelotti, a învins în deplasare, cu scorul de 5-0, formaţia Fortaleza, pregătită de fostul tehnician al grupării "alvinegra", Renato Paiva.

Botafogo, ocupanta locului cinci în clasament, cu 29 de puncte, s-a impus prin dubla lui Marçal (14, 48) şi reuşitele lui Arthur Cabral (45+5), David Loiola (53) şi Matheus Martins (90+3).

Rezultatele din etapa 19

Sao Paulo FC - Vitoria 2-0

Bragantino - Internacional Porto Alegre 1-3

Bahia - Fluminense 3-3

Fortaleza - Botafogo

Flamengo - Mirassol 2-1

* Duminică şi luni se vor disputa celelalte meciuri din această rundă:

Vasco da Gama - Atletico Mineiro

Palmeiras - Ceara

Cruzeiro - Santos FC

Gremio Porto Alegre - Sport Recife

Juventude - Corinthians

Clasamentul din Brazilia

1. Flamengo 40 puncte

2. Cruzeiro 37

3. Palemiras 33

4. Bahia 30

5. Botafogo 29

6. Mirassol 28

7. Sao Paulo FC 28

8. Bragantino 27

... Agerpres

