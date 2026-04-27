Surpriză uriașă în dosarul arbitrilor din Italia: ce se întâmplă cu Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu

Surpriză uriașă în dosarul arbitrilor din Italia: ce se întâmplă cu Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu Serie A
Noi detalii ies la iveală în ancheta care a pus pe jar fotbalul italian.

Potrivit jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport, investigația începută la finalul anului 2024 capătă un contur mult mai clar. Deși primele zvonuri au dat fiori suflării milaneze, anchetatorii au stabilit că niciun conducător sau jucător de la Inter Milano nu are calitatea de suspect în acest moment.

Singurii care se află pe radarul autorităților provin exclusiv din lumea arbitrajului. Cap de afiș pe lista suspecților este designatorul Gianluca Rocchi, alături de Marco Gervasoni, un alt oficial important al Asociației Italiene a Arbitrilor. Presa din Peninsulă a subliniat clar baza acuzațiilor din dosarul instrumentat de procurorul Maurizio Ascione: „Rocchi este acuzat de fraudă sportivă pentru că a ales arbitri agreați de Inter la unele meciuri”.

Meciurile investigate nu fac parte din actuala stagiune

În prezent, procurorii analizează cinci partide specifice: Udinese-Parma, Inter-Verona și Bologna-Inter din Serie A, un derby Inter-Milan din Cupa Italiei și duelul Salernitana-Modena din Serie B. Niciunul dintre aceste meciuri nu se regăsește în calendarul campionatului în curs.

Ca detaliu de context, antrenorul român Cristi Chivu a pregătit-o pe Parma exact în perioada vizată de investigații, din februarie până în iunie 2025, înainte de a semna contractul cu Inter Milano, valabil până în vara anului 2027. Pentru „nerazzurri”, românul a adunat deja 49 de meciuri pe bancă în actualul sezon, obținând 33 de victorii.

Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
Prima reacție oficială UEFA despre scandalul în care este implicat Interul lui Cristi Chivu
Vestea pe care Cristi Chivu nu voia să o audă! Inter, lovită în plină cursă pentru event
"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto
Anthony Joshua va urca din nou în ring pe 25 iulie
Coman, tot mai aproape de FCSB: cum poate repatria Becali golgheterul său
Nadia Comăneci, față în față cu Elon Musk! Cum a numit-o magnatul american
Metaloglobus - Unirea Slobozia 1-1: remiză agonizantă pentru două echipe în suferință
Run In Bucharest a organizat „RUN & RECOVER ROOFTOP YOGA” – un eveniment dedicat echilibrului dintre mișcare și relaxare
Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Dinamo - Rapid 3-1, victoria lui Kopic! Au intrat Cîrjan și Musi și s-a văzut imediat



Coman, tot mai aproape de FCSB: cum poate repatria Becali golgheterul său
Nadia Comăneci, față în față cu Elon Musk! Cum a numit-o magnatul american
Anthony Joshua va urca din nou în ring pe 25 iulie
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB
INTERVIU Răzvan Lucescu, la Jurnalul de Sport de la Pro TV: "Ultima parte din viața tatălui meu n-a fost ușoară. A suferit mult"
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
stirileprotv O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

stirileprotv POLITICO: România, unul dintre ”aliații model” din NATO care au intrat în grațiile SUA. ”Va primi favoarea noastră specială”

stirileprotv Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele

