Surpriză uriașă în dosarul arbitrilor din Italia: ce se întâmplă cu Inter Milano, echipa lui Cristi Chivu

Potrivit jurnaliștilor de la Gazzetta dello Sport, investigația începută la finalul anului 2024 capătă un contur mult mai clar. Deși primele zvonuri au dat fiori suflării milaneze, anchetatorii au stabilit că niciun conducător sau jucător de la Inter Milano nu are calitatea de suspect în acest moment.

Singurii care se află pe radarul autorităților provin exclusiv din lumea arbitrajului. Cap de afiș pe lista suspecților este designatorul Gianluca Rocchi, alături de Marco Gervasoni, un alt oficial important al Asociației Italiene a Arbitrilor. Presa din Peninsulă a subliniat clar baza acuzațiilor din dosarul instrumentat de procurorul Maurizio Ascione: „Rocchi este acuzat de fraudă sportivă pentru că a ales arbitri agreați de Inter la unele meciuri”.