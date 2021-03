"Ce-ati spus, ca nu prea v-aud?!" Ronaldo, MONSTRUOS! A dat 3 goluri in 22 de minute, apoi s-a dus direct la camere! Ce a putut sa faca

Ronaldo a fost contestat dur dupa ultimele prestatii in tricoul lui Juventus.

A raspuns pe teren! Cristiano a reusit un hat-trick in doar 22 de minute contra lui Cagliari, la prima aparitie pe teren dupa eliminarea din Champions League in fata lui FC Porto.

Cristiano a deschis scorul in minutul 10 din pasa lui Cuadrado, apoi a facut 2-0 din penalty in minutul 25. In minutul 32, a inchis hat-trick-ul perfect cu un sut superb la coltul lung!



This is how Chiesa and Morata celebrated Ronaldo's hat trick goal but you won't see Juve fans calling them selfish. pic.twitter.com/FxSJBWuSBG — ○ (@crisrxno) March 14, 2021

Ronaldo s-a dus in fata camerelor si a dus degetul la ureche, mesaj clar pentru contestatarii care l-au numit un 'transfer ratat' pentru Juventus.

Scoasa din Liga in faza optimilor de doua ori in 3 ani si aflata acum la distanta mare de Inter, care conduce clasamentul in Serie A, Juventus vrea sa se reinventeze in vara. Iar noua versiune a gigantului de la Torino ar fi FARA Cristiano Ronaldo in ea, a speculat presa italiana, spre nemultumirea superstarului portughez.

Golurile reusite cu Cagliari l-au ajutat pe Ronaldo sa-si mai bata un record personal. A marcat pe TOATE cele 18 stadioane pe care a jucat de la venirea in Serie A, in 2018.