Ronaldo, INTERZIS la Real Madrid?! Cine s-ar OPUNE revenirii starului pe Bernabeu

Portughezul ar putea sa o paraseasca pe Juventus la finalul actualului sezon, dupa dezamagirea traita de italieni in Champions League.

Agentul lui Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a discutat cu oficialii clubului Real Madrid posibilitatea revenirii atacantului portughez in capitala Spaniei dupa ce Juventus i-ar fi stabilit deja si pretul starului lusitan: 29 de milioane de euro. Florentino Perez, presedintele gruparii "blanco", ar fi cel care s-ar opune mutarii. Relatiile dintre cei doi nu au fost foarte bune in ultimul an al jucatorului la Real Madrid, lucru care a dus si la despartirea de club.

Totusi, se parea ca Perez si Ronaldo au revenit la o intelegere mai buna in ultimul an, mai ales dupa ce s-au intalnit la o gala de premii a cotidianului spaniol Marca si s-au conversat minute bune. Potrivit cotidianului francez L'Equipe, citat de eurosport.ro, Florentino Perez nu a uitat "tradarea" lui Cristiano Ronaldo din 2018.

Portughezul si-a anuntat despartirea de Real Madrid imediat dupa cucerirea celui de-al 13-lea trofeu UEFA Champions League din vitrina madrilenilor, fapt ce a umbrit sarbatoarea in capitala Spaniei si l-a scos din minti pe presedintele Perez. Golgheterul all-time al lui Real Madrid, s-a transferat in vara anului 2018 la Juventus Torino, in schimbul sumei de 130 milioane euro.