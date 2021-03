"Fotbalul are memorie!" Prima REACTIE a lui Ronaldo dupa ELIMINAREA din Champions League! Ce a scris starul lui Juve dupa ce a fost criticat de toata planeta

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Starul portughez a vorbit pentru prima data dupa eliminarea lui Juventus din Champions League, in fata lui Porto.

"Mai important decat numarul de infrangeri din viata, este cat de repede te ridici si-ti continui drumul. Adevaratii campioni nu renunta niciodata! Atentia noastra este deja la meciul cu Cagliari, in lupta pentru Serie A, si in Cupa Italiei, unde vom juca finala. E adevarat ca trecutul sta in muzeu, dar, din fericire, fotbalul are memorie, la fel ca mine! Istoria nu poate fi stearsa, e scrisa in fiecare zi cu spirit de echipa, persistenta si multa munca. Cei care nu inteleg asta nu vor reusi niciodata sa aiba glorie si succes in viata", a spus Cristiano Ronaldo intr-o postare pe Instagram.

Atacantul lui Juventus a fost notat de Gazetta dello Sport cu cea mai mica nota dintre toti jucatorii la returul cu Porto, insa, cu toate acestea, performantele din Serie A au fost la nivelul obisnuit, unde a reusit sa dea 20 de goluri si doua assist-uri, in 22 de partide jucate.