Lazio s-a calificat în semifinalele Coppa Italia, învingând în deplasare, după 4-1 la loviturile de departajare, pe Bologna, într-un meci disputat miercuri seara și transmis în exclusivitate de VOYO.

Bologna - Lazio 1-1 și 1-4 la loviturile de departajare în sferturi

La finalul timpului regulamentar, cele două echipe s-au aflat la egalitate, 1-1.

Gazdele au deschis scorul după o jumătate de oră de joc, prin Santiago Castro, însă Lazio a restabilit egalitatea în debutul reprizei secunde, prin Fisayo Dele-Bashiru (48).

La loviturile de departajare, Bologna a ratat de două ori, în timp ce lazialii au fructificat toate execuţiile lor.

Astfel, Lazio, antrenată de Maurizio Sarri (foto), se alătură formaţiilor Inter Milano, Atalanta şi Como în ”careul de ași” din Coppa Italia.