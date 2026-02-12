VIDEO EXCLUSIV Lazio e Lazio! Echipa lui Maurizio Sarri s-a calificat în semifinalele Coppa Italia I Cu cine joacă Interul lui Chivu

Lazio e Lazio! Echipa lui Maurizio Sarri s-a calificat în semifinalele Coppa Italia I Cu cine joacă Interul lui Chivu Serie A
Coppa Italia este transmisă în exclusivitate de VOYO.

LazioMaurizio SarriInter MilanoCristian ChivuCoppa Italia
Lazio s-a calificat în semifinalele Coppa Italia, învingând în deplasare, după 4-1 la loviturile de departajare, pe Bologna, într-un meci disputat miercuri seara și transmis în exclusivitate de VOYO.

Bologna - Lazio 1-1 și 1-4 la loviturile de departajare în sferturi

La finalul timpului regulamentar, cele două echipe s-au aflat la egalitate, 1-1. 

Gazdele au deschis scorul după o jumătate de oră de joc, prin Santiago Castro, însă Lazio a restabilit egalitatea în debutul reprizei secunde, prin Fisayo Dele-Bashiru (48).

La loviturile de departajare, Bologna a ratat de două ori, în timp ce lazialii au fructificat toate execuţiile lor.

Astfel, Lazio, antrenată de Maurizio Sarri (foto), se alătură formaţiilor Inter Milano, Atalanta şi Como în ”careul de ași” din Coppa Italia.

Rezultatele din sferturi și programul semifinalelor Coppa Italia

Sferturi:

Miercuri 4 februarie

Inter Milano - Torino 2-1

Joi 5 februarie

Atalanta - Juventus Torino 3-0

Marţi 10 februarie

Napoli - Como 6-7 la loviturile de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)

Miercuri 11 februarie

Bologna - Lazio 1-4 la loviturile de departajare (1-1 la finalul timpului regulamentar)

Semifinale:

Lazio - Atalanta

Inter Milano - Como

Cristian Chivu, lăudat de rivali! Cum l-a descris Giuliano Giannichedda

Nerazzurrii lui Cristi Chivu ocupă primul loc în Serie A, cu 58 de puncte, la opt lungimi peste rivala AC Milan.

În etapa a 25-a, Inter primește vizita lui Juventus, sâmbătă, de la ora 21:45, într-un duel care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Înaintea marelui meci, Giuliano Giannichedda, fost jucător al lui Juventus și Lazio, a analizat forma celor două echipe și a avut cuvinte de apreciere la adresa antrenorului român.

„Sunt cele două echipe care joacă cel mai bun fotbal. Juventus, dincolo de câteva remize, se descurcă foarte bine. Inter este cea mai puternică. La Inter, toți jucătorii au crescut puțin. Văd o regenerare. Zielinski surprinde pe toată lumea, Lautaro este mai implicat în joc”, a spus Giannichedda la TMW Radio.

Întrebat unde se vede cel mai clar munca lui Chivu, fostul mijlocaș a indicat latura mentală.

„Aspectul mental. Are competență și personalitate. Echipa este echilibrată. Joacă bine, dar pe teren există multă ordine. Fiecare își face perfect rolul. Văd un Inter puternic și organizat, iar meritul este al lui”, a declarat Giannichedda.

