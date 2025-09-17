Vestea așteptată de fanii naționalei! Giovanni Becali anunță când revine Mihăilă: "Nu e ceva serios"

Cum poate arăta FCSB în meciul cu FC Botoșani, cu cinci jucători accidentați

Fostul internațional bulgar Valentin Iliev (45 de ani), care ca jucător a evoluat în România la Universitatea Craiova (în două rânduri) și FCSB (pe atunci, încă Steaua București), a fost numit antrenor principal la ȚSKA Sofia II, satelitul clubului armatei din Bulgaria care evoluează în liga a doua.

”Valentin Iliev este noul antrenor principal al echipei a doua a ȚSKA. El a semnat contractul cu <<militarii>> și va debuta oficial în următorul meci din liga a doua împotriva echipei Etar, pe 23 septembrie.

Din staff-ul lui Iliev fac parte antrenorul secund Lyuben Lyubenov și analistul Pavel Toshkov, în timp ce Ivaylo Ivanov va continua să fie antrenorul portarilor, iar Kostadin Dzhorgov va fi responsabil cu pregătirea fizică.

Trei generații din familia lui Valentin Iliev au jucat sau joacă la ȚSKA Sofia



Valentin Iliev face parte dintr-o familie faimoasă a <<militarilor>>. El este fiul fostului jucător și antrenor al lui ȚSKA, Iliya Valov, iar băiatul său, Teodor Ivanov, face parte în prezent din lotul primei echipe”, a anunțat ȚSKA Sofia pe site-ul oficial.

Clubul bulgar a mai amintit de ”momentul memorabil din 25 august 2005”, când Iliev a marcat golul victoriei cu Liverpool, 1-0 pentru ȚSKA Sofia pe Anfield în preliminariile Champions League, și de cele patru trofee câștigate la echipă, inclusiv două titluri de campion.

De la ȚSKA Sofia la ȚSKA 1948 Sofia și înapoi la ȚSKA Sofia



Interesant în cazul lui Iliev este că, după ce s-a retras din cariera de jucător în 2016, a pus umărul, ca antrenor principal, la promovările succesive, din liga a patra până în liga a doua, ale rivalei ȚSKA 1948 Sofia, pe care a mai pregătit-o și anul trecut, în prima divizie.

ȚSKA Sofia este echipa ”militarilor” din Bulgaria, cea înființată pe model sovietic în 1948 și ”reînviată” după faliment prin fuziunea din 2016 cu Litex Loveci.

ȚSKA 1948 Sofia, în schimb, este echipa apărută în 2016, ca reacție a suporterilor față de fuziunea cu Litex, și care a promovat succesiv din liga a patra până în prima divizie.

În martie 2023, până ca Elias Charalambous să fie instalat antrenor principal la FCSB, a fost vehiculat și numele lui Valentin Iliev.

”L-aș ține toată viața la Steaua. Se gândește mereu la Dumnezeu. Mi-a cerut voie să plece din cantonament ca să se spovedească de Sfânta Maria”, spunea Gigi Becali despre Iliev, în 2011.

De altfel, bulgarul a fost în ultimii ani și paracliser la o biserică din Bistrița bulgară, un sat de lângă capitala Sofia.

