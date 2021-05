Buffon, la mare cautare si la 43 de ani! Ce club il doreste cu insistenta pe legendarul portar italian

Buffon s-a despartit de Juventus si este liber de contract.

In 2018, Buffon decidea sa se desparta de Juventus dupa 17 sezoane in care a jucat pentru torinezi. Portarul alegea sa vaneze trofeul Champions League cu PSG, dar dupa numai un an, in care a impartit postul de titular cu Areola, italianul urma sa revina la Juventus. De data aceasta se preconiza ca Buffon se va retrage de la Juventus, dar jucatorul a socat cu un mesaj postat recent pe retelele de social media, in care isi anunta despartirea de echipa torineza la finalul sezonului.

Legendarul portar a precizat doar ca aventura sa la Juventus s-a incheiat, nefacand nicio referire la o posibila retragere din fotbal. Dupa ce Mircea Lucescu a declarat ca l-a dorit si la Sahtior, si la Dinamo Kiev, Benfica, Sevilla si Olympiakos si-au manifestat interesul de a-l aduce pe castigatorul Cupei Mondiale din 2006.

Fanii portughezi chiar i-au adresat o scrisoare lui Buffon, pe care au distribuit-o in mediul online, in care incearca sa il convinga pe Buffon sa semneze cu Benfica.

"Draga Gigi, am auzit ca esti in cautarea unei noi provocari si esti dispus sa incerci o noua experienta atractiva si nebuna in acelasi timp. Prin urmare, am decis sa iti prezentam ceva irezistibil: ce zici de un transfer la Benfica pentru a ne ajuta să revenim rapid in topul fotbalului portughez?

Prietenia noastra nu a inceput de astazi. Ne cunosti cel putin din 2004, anul in care cu nationala Italiei te-ai antrenat zilnic pe Estadio do Restelo, casa noastra, si cel mai frumos dintre stadioanele din Portugalia. Suntem convinsi ca nu ai uitat de el, cum ai fi putut? Sa nu uitam de privelistea minunata pe care complexul nostru sportiv o are la fluviul Tajo. Deoarece esti fotbalist, dar in acelasi timp om, probabil ai auzit de noi dinainte", se precizeaza in scrisoarea pe care suporterii Benficai i-au adresat-o lui Buffon.

Ajuns la 43 de ani, portarului italian ii mai lipseste doar trofeul Champions League din palmares. A castigat Cupa Mondiala, Cupa UEFA cu Parma, 10 titluri cu Juventus, 6 Cupe ale Italiei si un titlu de campion in Franta.