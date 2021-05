Aici putea ajunge Buffon! Oferta-surpriza pe care a primit-o portarul lui Juventus dupa ce a anuntat ca pleaca din vara

Gianluigi Buffon se va desparti de Juventus la finalul acestui sezon.

Portarul italian a declarat ca a fost contactat de reprezentantii clubului Flamengo Rio de Janeiro, din Brazilia. Portarul a spus insa ca nu isi doreste sa plece departe de casa. In prezent, Buffon are doua oferte din Italia si una din Spania: "Am primit un telefon de la Flamengo, insa voi ramane mai aproape de casa", a declarat Buffon pentru TNT Brasil.

Atalanta, AS Roma si FC Barcelona sunt interesate se serviciile portarului italian. Chiar daca are o varsta, Buffon crede ca inca poate evolua la cel mai inalt nivel: "Nu stiu daca exista vreun secret pentru a juca la 43 de ani. Cred ca depinde de caracterul tau, de corpul tau si, bineinteles, de noroc, pentru ca asta face o mare diferenta", a spus Buffon, jucatorul cu cele mai multe meciuri disputate in Serie A.

Buffon o va parasi pe Juventus la finalul acestui sezon

Portarul a postat un mesaj emotionant pe pagina sa de Facebook prin care anuntat ca va pleca de la Juventus. Goalkeeper-ul a vorbit despre ceea ce a insemnat pentru el perioada petrecuta in tricoul torinezilor si a marturisit ca s-a gandit foarte mult inainte de a lua aceasta decizie.

"Orice inceput are si un sfarsit. Si acesta este sfarsitul celei de-a doua jumatati a vietii mele la Juve. O decizie matura, luata si comunicata deja de luni intregi. Dar nu este o decizie usoara. Pentru ca nu e usor sa tai acest cordon, aici sunt povestea mea, bucuria mea, lacrimile mele, casa mea. Dar stiu ca a venit timpul sa plec. Nu exista un 'multumesc' suficient de mare. Am dat totul. Am primit mai mult", a fost mesajul lui Buffon.