Portarul spaniol Sergio Rico, fost goalkeeper la Paris Saint-Germain, a ajuns la capătul răbdării și a activat clauza de reziliere unilaterală a contractului, invocând „motive întemeiate”. Decizia radicală vine pe fondul unui amatorism greu de imaginat la acest nivel: oficialii clubului au omis să-i înregistreze licența pentru a putea evolua în Liga Campionilor Asiei.



„Clubul a făcut o gafă”



Pe lângă gafa administrativă care l-a lăsat pe dinafară în cea mai importantă competiție, spaniolul s-a lovit și de probleme financiare majore. Jurnalistul Matteo Moretto notează că există o datorie salarială semnificativă pe care clubul o are față de portar după reînnoirea contractului.



Deși a așteptat luni de zile ca situația să se reglementeze, sperând să fie înregistrat și plătit, Rico s-a lovit de ignoranța conducerii. În acest moment, ruptura este definitivă. Spaniolul va rămâne liber de contract, în timp ce litigiul va ajunge pe masa comisiilor juridice ale FIFA pentru soluționare.

