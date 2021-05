"Bufon de la circ, nu Buffon portarul!" Andrei Vlad, facut praf de Mustata dupa inca o gafa! Atac dur al liderului galeriei: "Ne-a luat campionatele!"

FCSB a remizat cu CFR Cluj, 1-1 si ramane pe al doilea loc in clasament.

Desi au condus inca din prima repriza, ros-albastrii au fost egalati in prelungiri, dupa o gafa a lui Vlad, caruia i-a trecut balonul lovit de Burca cu capul printre maini.

Fundasul a lovit cu capul, balonul s-a dus de pamant, iar terenul denivelat a schimbat directia, pacalindu-l pe Vlad, care a scapat mingea printre maini.

Gheorghe Mustata, liderul galeriei ros-albastrilor s-a aratat multumit de jocul echipei, insa l-a criticat pe Vlad pentru gafa facuta. Mustata a avut cuvinte dure la adresa portarului FCSB, pe care l-a acuzat ca a fost decisiv in ultimii trei ani pentru titlurile pierdute de echipa.

"Nu se poate sa ai atitudinea asta, tu, ca portar! Cristea se ruga de Vlad sa iasa la o alta faza si el nu iesea. Iesi, ba, ca esti portar! Iesi pe centrare, te-a invatat Duckadam de o mie de ori. Tot careul ala e al tau. Nu, ca tu trebuie sa ne arati noua… zici ca e cel putin filosof. Ia minge, o ocoleste, da in fite. Ne-ai omorat cu fitele tale. Pacat de atitudinea jucatorilor, ca s-a vazut clar ca jucatorii au avut atitudine.

Ti-a zis Duckadam de acum doi ani sa inveti sa iesi pe 6 metri. Nu vreau sa pierdem campionatul din cauza acestui baiat! Ne-am saturat! E al treilea an consecutiv in care acest baiat ne-a luat campionatele. Pleaca la Inter? Ce sa caute acolo? Sa se duca la Dalga sau pe aici prin apropiere de Bucuresti. Poate se crede Buffon. Bufon de la circ, nu Buffon portarul. Incepand de astazi, Vlad nu mai are nicio treaba cu Steaua", a spus Gheorghe Mustata pentru Radio Sport 1.