Petrolul traversează un start de sezon foarte modest și a ajuns la patru eșecuri consecutive în Superliga. Ploieștenii se află pe locul 14, cu doar 6 puncte acumulate în primele 10 runde.

Cristiano Bergodi și Mehmet Topal ar fi refuzat Petrolul



După plecarea lui Liviu Ciobotariu, pe banca Petrolului la eșecul cu Unirea Slobozia (0-1) a stat interimarul Gheorghe Bărbulescu. Refuzați de Marius Șumudică, "lupii" au mai primit între timp răspunsuri negative de la Cristiano Bergodi și Mehmet Topal, susține Valeriu Răchită.



Răchită, fost jucător și antrenor al Petrolului, dar și un apropiat al actualei conduceri, susține că Bergodi se teme de problemele financiare ale clubului, în timp ce Mehmet Topal vrea să aștepte până la finalul sezonului pentru a obține licența Pro. Pe lista prahovenilor ar mai fi rămas Eugen Neagoe, Marius Croitoru și Dorinel Munteanu.



"A refuzat Bergodi. Din ce știu, Topal ar vrea să stea până în vară ca să-și termine licența Pro. Se alege între Neagoe, Croitoru, Dorinel Munteanu. Eu cred că Dorinel ar fi cel care ar pune ordine", a spus Valeriu Răchită, la Fanatik.



Aflată în criză, Petrolul se pregătește acum de derby-ul cu Rapid, de pe teren propriu, programat sâmbătă, de la ora 20:30, în runda a 11-a din Superliga.

