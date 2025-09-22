CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV Fotbalistul român din naționala Irlandei răspândește teroarea pe gazon în cupele europene! 2 goluri și 2 pase de gol într-un sfert de oră

După surpriza de la naționala lui Mircea Lucescu, israelianul de 20 de ani Lisav Naif Eissat (Maccabi Haifa), avem parte de câteva surprize și în listele stranierilor de la reprezentativele Under 20 și Under 21 anunțate tot astăzi.

Stranierii de la Under 21



Selecționerul Costin Curelea a anunțat lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocați pentru meciul de verificare cu Serbia și pentru partida din preliminariile EURO 2027 cu Cipru.

Programul tricolorilor în luna octombrie:

Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad)

Marți, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca).

Pentru aceste meciuri, selecționerul Costin Curelea a trimis 5 convocări preliminare pentru jucători care evoluează în afara României:

Vlad Răfăilă (Real Betis | Spania), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia).

Stranierii de la Under 20



De asemenea, în luna octombrie, naționala U20 revine cu primele meciuri din sezonul 2025-2026. Tricolorii U20 vor disputa o dublă cu reprezentativa similară a Cehiei, ambele partide urmând să se dispute în România.

Programul naționalei U20 în luna octombrie:

Vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Stadion „Concordia”, Chiajna;

Luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Centrul Național de Fotbal Buftea.

Astfel, noul selecționer al României U20, Adrian Iencsi, a trimis 11 convocări preliminare pentru jucători legitimați la cluburi din afara țării după cum urmează:

Emanuel Marincău (FSV Mainz | Germania), Raul Marița (Greuther Furth II | Germania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange | Luxemburg) - foto, Filip Oprea (Asane | Norvegia), Andrei Florea (MSK Zilina | Slovacia), Denis Sandro (Sassuolo | Italia), Vlad Dănciuțiu (Austin FC II | SUA), Robert Jălade (FC Sevilla B | Spania), Luca Szimionaș (Verona | Italia), Ioan Vermeșan (Verona | Italia), Jason Kodor (Lecce | Italia). Info: FRF

