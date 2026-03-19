Adie vântul primăverii când în marile competiții de fotbal european, pe echipe și pe jucători, îi străbat cele mai mari valuri de presiune și tensiune.

Lider detașat în Serie A, Interul pregătit de Cristi Chivu este urmărit de AC Milan și Napoli, dar de la distanțe considerabile: 8, respectiv 9 puncte.

Antrenorul Cristian Chivu, mai aproape de „nuntă” decât de „înmormântare”

Înfrângerile din meciurile importante se văd anulate de inconstanța concurentelor, iar Cristi Chivu se pregătește să îi calce pe urme lui Jose Mourinho: mai exact, să câștige titlul de campion, în Italia, în primul sezon în care antrenează Internazionale Milano.

Ar intra într-un club select, alături de Giovanni Trapatonni și Roberto Mancini, dacă ar reuși să câștige titlul de campion în Serie A cu Inter, atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Dar până la posibila sărbătoare, care poate veni mai devreme decât s-ar aștepta unii, în cazul în care AC Milan și Napoli continuă să se legene în valurile mai puțin intimidante - decât cele cu care a fost obișnuit privitorul neutru - ale sezonului Serie A 2025/26, privim și spre trei defecte, minusuri sau realități neplăcut, dar necesar de acceptat, în debutul lui Chivu, ca antrenor al „nerazzurrilor.”

Program intens pentru Internazionale Milano, în Serie A