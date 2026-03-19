Adie vântul primăverii când în marile competiții de fotbal european, pe echipe și pe jucători, îi străbat cele mai mari valuri de presiune și tensiune.
Lider detașat în Serie A, Interul pregătit de Cristi Chivu este urmărit de AC Milan și Napoli, dar de la distanțe considerabile: 8, respectiv 9 puncte.
Antrenorul Cristian Chivu, mai aproape de „nuntă” decât de „înmormântare”
Înfrângerile din meciurile importante se văd anulate de inconstanța concurentelor, iar Cristi Chivu se pregătește să îi calce pe urme lui Jose Mourinho: mai exact, să câștige titlul de campion, în Italia, în primul sezon în care antrenează Internazionale Milano.
Ar intra într-un club select, alături de Giovanni Trapatonni și Roberto Mancini, dacă ar reuși să câștige titlul de campion în Serie A cu Inter, atât ca jucător, cât și ca antrenor.
Dar până la posibila sărbătoare, care poate veni mai devreme decât s-ar aștepta unii, în cazul în care AC Milan și Napoli continuă să se legene în valurile mai puțin intimidante - decât cele cu care a fost obișnuit privitorul neutru - ale sezonului Serie A 2025/26, privim și spre trei defecte, minusuri sau realități neplăcut, dar necesar de acceptat, în debutul lui Chivu, ca antrenor al „nerazzurrilor.”
Program intens pentru Internazionale Milano, în Serie A
- Fiorentina - Inter, 22 martie, 21:45
- Inter - Roma, 5 aprilie, 21:45
- Como - Inter, 12 aprilie
- Capcana întinsă de „mirajul” FK Bodø/Glimt arată lipsa de experiență ca antrenor
S-a scris mult, elogiativ despre Bodo/Glimt, dar, acum că s-au terminat optimile de finală ale Ligii Campionilor, observăm cu mai multă resemnare că Internazionale Milano a clacat împotriva norvegienilor.
Terenul sintetic, temperatura scăzută, ocaziile ratate în retur, toate devin alibiuri, în contextul sportiv în care Sporting Lisabona - echipă mai puțin valoroasă decât Internazionale Milano - a reușit să se trezească la timp, i-a înscris lui Bodo/Glimt cinci goluri și a eliminat-o înainte ca echipa scandinavă să devină vreun FC Porto în Liga Campionilor.
Inter a fost dejucată tur-retur, iar asta lasă loc de progres.
- Emoțiile sunt prea mari atunci când situația se înrăutățește
După cum s-a văzut la faza golului egalizator înscris de Atalanta Bergamo, pe San Siro, emoțiile arătate de Cristi Chivu, în momente critice, sunt, uneori, prea mari. În consecință, distructive.
În ciuda faptului că decizia a fost sau nu discutabilă, în meci rămâneau aproximativ 15 minute de joc în care echipa sa putea să își concentreze atenția asupra înscrierii golului victoriei.
Momente de frustrare și o eliminare primită de Cristi Chivu: reacții omenești, nimic deosebit, dar nu utile în vederea atingerii scopului: câștigarea titlului în Serie A.
- Sunt așteptate schimbările inspirate
Cu cinci schimbări la dispoziție, față de cele trei cu care au fost obișnuiți iubitorii fotbalului, antrenorii moderni au două șanse în plus de a-și evidenția inspirația.
Meciul cu Atalanta a fost un contra-exemplu în acest sens. În mod cert, în această discuție e implicat hazardul și, inclusiv, inspirația jucătorilor, dar ar putea exista o varietate mai mare în alcătuirea primului unsprezece, care să îi permită lui Chivu mai multe surprize intense în părțile de final ale meciurilor.
Cristi Chivu, palmares negativ în meciurile mari
Cu șase victorii, zece înfrângeri și trei egaluri, în primele nouăsprezece partide jucate contra unor grupări importante din Italia, Spania, Anglia sau Norvegia, Cristian Chivu are un golaveraj de -4 - cu 24 de goluri înscrise și 28, încasate - în meciurile enumerate mai jos.
- Juventus - Inter 4-3
- Roma - Inter 0-1
- Napoli - Inter 3-1
- Inter - Lazio 2-0
- Inter - AC Milan 0-1
- Atletico Madrid - Inter 2-1
- Inter - Liverpool 0-1
- Bologna - Inter 2-1 (supercupă, transmisă de VOYO)
- Atalanta - Inter 0-1
- Inter - Bologna 3-1
- Inter - Napoli 2-2
- Inter - Arsenal 1-3
- Dortmund - Inter 0-2
- Inter - Juventus 3-2
- Bodo/Glimt - Inter 3-1
- Inter - Bodo/Glimt 1-2
- Como - Inter 0-0 (turul semifinalei de Coppa Italia, transmis de VOYO)
- AC Milan - Inter 1-0
- Inter - Atalanta 1-1