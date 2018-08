AS Roma nu o iarta pe Barca! Mesajul GENIAL postat inainte sa anunte noul transfer: "Nu ne mai asumam niciun risc!"

Cei de la AS Roma au adus un campion mondial!

Steven N'Zonzi este noul jucator al celor de la AS Roma! Campion mondial cu nationala Frantei, N'Zonzi a fost cumparat de la Sevilla pentru 30 de milioane de euro! Este al 9-lea jucator adus de Roma in aceasta vara, Justin Kluivert sau Javier Pastore fiind convinsi de Monchi sa semneze in aceasta vara.

Unul dintre transferurile incercate de Roma a fost cel al lui Malcom. Brazilianul si-a dat acordul sa vina la Roma, insa mutarea a fost blocata de FC Barcelona, cea care l-a convins pe Malcom pana la urma. Cei de la Roma nu au uitat acest lucru si au trimis in repetate randuri mesaje catre catalani pe retelele de socializare.

Ultimul a venit inainte ca N'Zonzi sa semneze. Cei de la Roma au postat un clip amuzant alaturi de mesajul: "Nu ne mai asumam niciun risc cu acest transfer" au scris italienii.