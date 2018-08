ULTIMA ORA: A fost la Mondial si a jucat la PSG cu Ronaldinho! O vedeta din Franta va antrena in liga a 3-a din Romania

Foresta are planuri mari in noul sezon din liga a 3-a!

Suceava l-a adus antrenor pe Selim Benachour, fosta vedeta la PSG si jucator de nationala in Tunisia! Benachour a fost in lotul de mondial al tarii lui in 2002 si are in total 44 de selectii (doua goluri) la nationala. Prieten bun cu Anelka, Banechour a facut parte din lotul lui PSG intre 2001 si 2005. Alte nume importante din cariera mijlocasului ofensiv: Rubin Kazan si Malaga.

Benachour vorbeste fluent franceza, engleza, spaniola, portugheza si araba. Antrenorul in varsta de 36 de ani a fost aproape de Foresta si sezonul trecut, insa atunci nu s-a putut elibera de contractul pe care il avea in Franta.

Foto: GazetaSv