Il mai tineti minte pe Toto Tamuz? A revenit in Romania si a semnat cu o echipa de traditie: clauza pusa in contract

Toto Tamuz a revenit in Romania si a semnat un contract pe un sezon.

Toto Tamuz, in varsta de 30 de ani, s-a intors la Petrolul. A semnat un contract valabil pe un sezon cu ploiestenii, cu optiune de prelungire pentru inca un an daca echipa va promova, informeaza gsp.ro. Tamuz a revenit la fosta echipa din postura de jucator liber contract dupa ce si-a incheiat intelegerea cu Hapoel Tel Aviv.



Toto Tamuz a jucat pentru Petrolul in perioada 2014-2016. A marcat 20 de goluri si a oferti 11 pase de gol in cele 60 de meciuri in care a evoluat pentru ploiesteni.