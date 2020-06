Ionut Radu, inapoi la Inter! Milanezii si-au facut planuri marete cu portarul roman! Cand se va intoarce la 'Nerazzurri'

Ionut Radu se pregateste sa demnstreze ca merita un loc de titular la Inter.

Ionut Radu, portarul roman care a impresionat la Europeanul U21 de anul trecut, va reveni la Inter pe 30 iunie. In prezent, este imprumutat la Parma, din luna ianuarie a acestui an, dar nu a apucat sa debuteze.

Conducatorii lui Inter si-au facut deja planuri cu portarul roman, pe care il vor utiliza ca rezerva a lui Samir Handanovici, care tocmai si-a prelungit contractul, pana in 2022.

Datorita crizei financiare provocate de coronavirus, Inter nu vrea sa mai investeasca in aducerea unui alt portar doar pentru a sta pe banca. Ionut Radu ar urma sa castige si un salariu foarte bun, 2 milioane de euro pe sezon.

Portarul si-ar fi gasit deja casa in Milano, anunta Gazeta, un alt semn ca de aceasta data va ramane la Inter. Radu a mai fost imprumutat la Genoa, cota sa crescand foarte mult in vara anului trecut. 9,5 milioane de euro valoreaza romanul in acest moment, conform transfermarkt.