Refăcut după accidentare, Florinel Coman a prins lotul lui Cagliari, însă a fost rezervă neutilizată în duelul cu Monza. În aceeași situație s-a regăsit și Răzvan Marin, care s-a întors la echipa de club după ce a jucat pentru naționala României.

Cagliari, victorie mare fără Florinel Coman și Răzvan Marin. Reacția lui Davide Nicola



Fără cei doi români, Cagliari a învins Monza, pe teren propriu, scor 3-0. Toate reușitele au venit în actul secund: Nicolas Viola (49'), Gianluca Gaetano (73') și Zito Luvumbo (90+1').



Cagliari a făcut astfel un pas mare în lupta pentru salvare. Cu opt etape rămase de disputat, sarzii ocupă locul 15, cu 29 de puncte, nu mai puțin de 6 peste prima echipă aflată sub linie, Empoli.



"Astăzi, băieții au interpretat bine jocul, așa cum l-am pregătit. Știam că Monza are jucători de calitate și că nu trebuie să facem greșeli. Am recuperat bine mingea și am verticalizat. Ne-a lipsit calitatea pe contraatacuri, însă în repriza secundă am marcat și am scăpat de stres. E bine că nu ne-am relaxat nici la 2-0. Acum trebuie să ne recuperăm și să pregătim meciul cu Empoli.



Jucătorii pot fi decisivi atât cât sunt titulari, cât și când intră pe parcursul jocului. Astăzi, Prati și Palomino au demonstrat că inclusiv cei care evoluează mai puțin pot fi decisivi", a spus antrenorul lui Cagliari, Davide Nicola, la conferința de presă de după joc.



În runda următoare, Cagliari va juca chiar pe terenul primei echipe de sub linie, Empoli, duminică, 6 aprilie, de la ora 16:00. O victorie a sarzilor ar însemna practic salvarea de la retrogradare.