Universitatea Cluj traversează un sezon istoric! Pentru că, un club fondat în 1919, are șansa câștigării primului titlu.

Remarcabil e că, inclusiv dacă ar rata această oportunitate, „U“ poate obține o reușită, ce-i drept mult mai mică. Pentru că, în acest moment, o clasare pe locul 2, obținută în sezonul 1932-1933, reprezintă cel mai bun rezultat al „șepcilor roșii“. Așadar, ardelenii pot egala măcar această performanță. După 93 de ani!

Președintele Universității Cluj surprinde: „Nu ne propunem nici titlul, nici cupa!“

Ceea ce face actualul sezon cu atât mai remarcabil e că, pe lângă perspectiva câștigării titlului, Universitatea e și în semifinalele Cupei României. Aici, pe 22 aprilie, clujenii vor înfrunta FC Argeș pe teren propriu.

Și, totuși, în ciuda faptului că echipa poate realiza eventul (!), președintele Radu Constantea nu se entuziasmează. În cadrul intervenției sale, la Digi Sport, acesta a spus că „U“ vrea doar să fie în viitorul sezon al cupelor europene. Un astfel de obiectiv poate fi îndeplinit, fie printr-o clasare pe podium în play-off, fie prin câștigarea cupei.

„Avem un lot destul de bun, atât valoric, cât şi numeric. Dar nu se pune problema ca obiectivul nostru să fie titlul. Obiectivul nostru e să participăm în cupele europene. Suntem realişti, nu ne gândim că putem câştiga şi cupa, dar şi campionatul. În cupă, un obiectiv realist e să jucăm finala“, a spus Radu Constantea.