Meciul dintre cele două reprezentative va avea loc la Istanbul, pe "Beșiktaș Park".

Dacă trece de Turcia, naționala României va da peste câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo în finala barajului pentru un loc la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Florin Niță, uluit, a spus ce portar trebuia să cheme Lucescu la națională: ”Oh, Doamne! El făcea față”

Florin Niță, fost internațional român, consideră că cel mai potrivit portar de adus la națională, după accidentările lui Mihai Popa și Ionuț Radu, ar fi fost Ștefan Târnovanu de la FCSB, chiar dacă goalkeeperul e rezervă.

”Am văzut că va lipsi și Ionuț Radu. Oh, Doamne. E destul de complicat. În ultima vreme, în anturajul echipei naționale s-au schimbat portarii. Cred că Ștefan Târnovanu era unul dintre portarii care puteau face față la momentul actual, mă refer aici la meciul cu Turcia.

Cred că trebuia să fie acolo, chiar dacă are probleme la echipa de club. Cu el acolo, cred că stăteau altfel lucrurile. Sperăm însă ca alegerile să fie unele inspirate. Este decizia celor de acolo și dânșii au ultimul cuvânt.

Este un moment dificil pentru noi și sperăm să ieșim cu capul sus după această deplasare în Turcia. O să fie un vacarm acolo și sper ca cel care va intra în poartă să dea totul pentru țară și echipa națională”, a spus Florin Niță, potrivit digisport.