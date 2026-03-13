Echipa pregătită de Antonio Conte a bifat 17 victorii, cinci rezultate de egalitate și șase înfrângeri după 28 de etape în primul eșalon al Italiei și se află la 11 lungimi în spatele liderului Inter Milano.

Rivala lui Chivu din Serie A, gata să transfere pentru 44.000.000 de €

Toamna trecută, Napoli l-a adus sub formă de împrumut de la Manchester United pe Rasmus Hojlund, pentru 6 milioane de euro. Împrumutul expiră la finele actualei stagiuni.

Cotat la 45 de milioane de euro de site-urile de specialitate, danezul a consemnat 24 de meciuri în Serie A, unde a înscris de nouă ori și a oferit două pase decisive.

Napoli o să activeze clauza de cumpărare pentru Rasmus Hojlund, în valoare de 44 de milioane de euro

”Nu sunt dubii. Rasmus va rămâne aici. Avem o obligație să-l cumpărăm de la Manchester United în cazul în care ajungem în Champions League. Dar el e în planurile noastre și dacă nu îndeplinim asta”, a spus directorul sportiv Giovanni Manna.

Hojlund a ajuns la Manchester United după ce ”diavolii roșii” l-au cumpărat pe danez de la Atalanta în vara lui 2023 pentru 77,8 milioane de euro.