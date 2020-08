"Copilul-minune" NU E TERMINAT ca fotbalist. Super-blonda cu ochii verzi care l-a RESUSCITAT pe Alexis Sanchez. "Multumim, Anna!"

Revitalizarea neasteptata a atacantului chilian e pusa pe baza relatiei pe care Alexis o are de putin timp cu Anna Modler.

Dupa 2 sezoane de cosmar la Manchester United, "Copilul-minune" al fotbalului chilian a fost imprumutat la Inter, insa sud-americanul de 31 de ani si-a continuat perioada neagra in prima parte a stagiunii actuale, parand ca se indreapta vertiginos spre finalul carierei. Numai ca, dupa intereruperea cauzata de pandemie, Alexis Sanchez si-a regasit forma de odinioara, devenind un titular incontestabil in trupa lui Antonio Conte, care a incheiat pe locul 2 campionatul Italiei.

Multi admiratori ai sud-americanului au inceput sa se intrebe care ar putea fi motivul acestei renasteri spectaculoase. Ei bine, probabil ca principalul merit il are noua iubita al lui Alexis, frumoasa sud-africanca Anna Modler. In varsta de 22 de ani, blonda cu ochii verzi e deja un fotomodel de talie internationala, iar fotografiile pe care le putem admira in mediul online sunt de-a dreptul uimitoare.

Fericit pe ambele planuri, privat si profesional, Alexis Sanchez i-a bucurat nespus pe fanii nationalei din Chile, cativa dintre acestia tinand neaparat sa-i transmita iubitei fotbalistului mesaje de gratitudine. "Multumim, Anna!", sunt cuvintele cele mai des intalnite cu care sud-africanca le-a primit in comentariile de pe Instagram.