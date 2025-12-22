La fotbal, cele mai multe schimbări se produc, atunci când rezultatele lipsesc. În Olanda, PSV Eindhoven tocmai a „reușit“ să aibă o schimbare pe bancă, fix într-un moment în care echipa e pe val!

Dennis Man și colegii săi au încheiat 2025 cu o serie fantastică, în toate competițiile: 18 meciuri, 14 victorii, 3 egaluri, 1 înfrângere.

Inclusiv întâlnirea din weekend, în campionat, a fost câștigată de PSV, în deplasare, cu Utrecht: 2-1. Imediat după acest meci însă, clubul a anunțat schimbarea asistentului „principalului“ Peter Bosz!

Ibrahim Afellay a venit în locul lui André Ooijer

Schimbarea antrenorului secund a fost confirmată printr-un comunicat scurt: „PSV l-a angajat pe Ibrahim Afellay ca noul antrenor secund al echipei. Fostul nostru jucător a semnat un contract valabil pentru doi ani și jumătate. Afellay își va începe munca, sub comanda lui Peter Bosz, în cantonamentul din Estepona, programat pentru 2-6 ianuarie“.

De ce însă fostul secund, André Ooijer – a fost jucător de echipa națională a Olandei – a renunțat la postul său? Explicația a fost oferită de Ooijer, el lăsând de înțeles că n-a făcut față cerințelor din fișa postului său.

„Anunțul plecării mele va fi o surpriză pentru mulți, mai ales că am fost cooptat în stafful tehnic, în vara, reprimind postul pe care l-am avut timp de mai mulți ani. Decizia luată acum n-a fost una ușoară. Dar a trebuit să fiu sincer cu mine și cu oamenii din jurul meu. Iar concluzia sinceră a fost că, în funcția pe care o aveam, nu mai simțeam motivația și plăcerea de a munci, la capacitate maximă, în fiecare zi. Și să dau 110% e un lucru esențial pentru mine, ca să obțin succesul maxim la un club de talia PSV-ului. Și, ca să nu fie nicio neînțelegere la mijloc: decizia plecării mi-a aparținut mie, în totalitate! Toată lumea a regretat plecarea mea, dar toți au arătat o înțelegere deosebită a situației mele. Îi doresc lui Ibrahim Afellay, cu care am fost coleg de echipă, succes și fericire. La fel și pentru PSV. Vă mulțumesc pentru tot!“, a transmis André Ooijer (51 de ani).

Pentru PSV, primul meci din 2026 va fi cel cu Excelsior, în campionat, pe 10 ianuarie.

