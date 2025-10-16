Aflat de aproape trei sezoane și jumătate la Inter, Mkhitaryan rămâne unul dintre oamenii de bază ai lui Cristi Chivu chiar și la aproape 37 de ani. Mijlocașul armean a fost titular în 5 meciuri din acest sezon, iar sezonul trecut a strâns nu mai puțin de 53 de jocuri sub comanda lui Simone Inzaghi.

Mkhitaryan îl compară pe Chivu cu Mourinho



Crescut de Mircea Lucescu la Șahtior Donețk, iar ulterior pregătit de antrenori celebri precum Jurgen Klopp, Jose Mourinho sau Thomas Tuchel, Mkhitaryan are acum ocazia să lucreze sub comanda unui antrenor tânăr, aflat la început de carieră.



După câteva luni de colaborare cu Cristi Chivu, Mkhitaryan îl compară pe român cu Jose Mourinho, tehnicianul portughez pe care l-a avut atât la Manchester United, cât și la AS Roma. De numele lui "The Special One" se leagă și tripla istorică a nerazzurrilor din 2010.



"Chivu este similar cu Mourinho din anumite puncte de vedere. Modul în care vorbește și antrenează este interesant. Ne distrăm foarte mult la antrenamente și sunt încrezător că ne aflăm pe drumul cel bun. Chivu este foarte atent la detaliile mici care fac diferența și ne ajută să câștigăm meciurile", a spus Mkhitaryan, potrivit TMW.

Mkhitaryan: "Nu m-am gândit dacă mă retrag sau nu"



Mkhitaryan va împlini 37 de ani în ianuarie, iar contractul său cu Inter expiră vara viitoare. Totuși, armeanul spune că nu se gândește pentru moment la retragere.



"Pentru moment, mă gândesc doar la antrenamente și la meciuri. Nu m-am gândit niciodată dacă mă voi retrage sau nu. Mai este suficient timp și sunt calm. Dacă va veni momentul să plec, o voi face. Dacă voi mai putea juca un an sau doi, voi continua. Vom discuta despre asta la finalul sezonului", a mai spus Henrikh Mkhitaryan.

