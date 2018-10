Adio Champions League! O super vedeta de la Real vrea sa plece langa Ronaldo la Juventus

Lucrurile merg din rau in mai rau la Real Madrid dupa infrangerea scor 2-1 din campionat cu Levante.

Continua perioada tensionata de la Real Madrid. Infrangerile cu Sevilla si Levante au destabilizat lotul, iar postul lui Lopetegui este in pericol.

Italienii de la Tuttosport scriu despre posibilitatea ca Marcelo sa semneze cu Juventus chiar din aceasta iarna. Fundasul lui Real Madrid este in conflict cu Lopetegui si doreste sa faca din nou echipa cu Ronaldo.

Ar urma sa se plateasca intre 50 si 60 de milioane de Euro pentru Marcelo, dar transferul ar urma sa se realizeze numai in cazul in care Alex Sandro ar pleca in Premier League.