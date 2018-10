Transfer BOMBA anuntat astazi pe prima pagina: un superstar de la Real Madrid merge alaturi de Ronaldo la Juventus

Ziarul torinez Tuttosport anunta astazi un transfer spectaculos la Juventus

Ziarul torinez Tuttosport anunta astazi pe prima pagina ca Marcelo le-a cerut oficialilor de la Real Madrid sa il lase sa plece la Juventus in ianuarie.

Transferul lui Marcelo a fost discutat de Real Madrid si Juventus si in vara, in momentul in care Ronaldo a ajuns la Torino.

Marcelo si Cristiano Ronaldo au o relatie foarte apropiata. La Real Madrid erau cei mai buni prieteni.

Publicatia spaniola AS scrie ca suma pe care Real Madrid o va cere in schimbul lui Marcelo este de 50-60 de milioane de euro, si va fi acceptata de Juventus.