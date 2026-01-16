Fotbalistul a început la Genoa cum nu se putea mai bine: cu gol marcat în prima rundă din Cupa Italiei cu LR Vicenza (3-0).



A fost, ulterior, titularizat în primele două etape din Serie A, iar în octombrie s-a ”rupt” și nu a mai prins în campionat decât șapte minute cu AC Milan la începutul acestui an.



Gianluca Di Marzio a făcut anunțul despre Nicolae Stanciu



Jurnalistul sportiv Gianluca Di Marzio a relatat un articol pe site-ul său cu privire la situația în care se află Stanciu. Italianul a descifrat faptul că Genoa și românul se îndreaptă spre reziliere.



”Genoa se îndreaptă spre rezilierea anticipată a contractului lui Nicolae Stanciu: jucătorul poate părăsi clubul rossoblu.



Perioada lui Nicolae Stanciu în Italia s-ar putea încheia. Contractul mijlocașului cu Genoa se îndreaptă spre reziliere anticipată”, a scris Gianluca Di Marzio.



Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Stanciu, despre care s-a tot scris că ar putea reveni în Superliga României la Rapid. Zvonurile au fost însă dezmințite de Victor Angelescu, acționarul minoritar din Grant.



”În fiecare zi sunt întrebat de asta (n.r. de transferul lui Stanciu), dar nu există nicio șansă”, a spus Angelescu, potrivit Digi Sport.



Oficialul din Grant a susținut însă că Rapid trebuie neapărat să aducă un jucător la mijlocul terenului: ”Trebuie neapărat să aducem un mijlocaș, vom aduce sigur un mijlocaș”, a adăugat Angelescu.

