Este OFICIAL! Antonio Conte este noul antrenor de la Inter Milano! Anuntul facut de italieni!

Antonio Conte a fost numit antrenor la Inter Milano.

Antonio Conte va noul antrenor de la Inter Milano. Italienii au facut anuntul oficial pe retelele sociale, dar si pe site-ul oficial al clubului. Ultima experienta a lui Conte a fost in Premier League, la Chelsea, iar din iulie 2018 nu a mai antrenat.

Conte: "Vreau sa rasplatesc increderea pe care am primit-o"

"Incepe un nou capitol in viata mea si sunt tare nerabdator. Prin munca mea voi incerca sa rasplatesc increderea pe care presedintele si directorii mi-au acordat-o. Am ales Inter pentru ceea ce reprezinta, pentru ca au un proiect foarte ambitios. Pentru istoria lui Inter. Am fost impresionat de transparenta si dorinta oamenilor de aici de a aduce Interul acolo unde trebuie sa fie", a spus Antonio Conte.

Anuntul facut de Inter Milano

"De cand era copil, viata lui a fost dedicata fotbalului. Pasiunea si dragostea pentru fotbal au devenit un obiectiv de urmat, devenind un fotbalist profesionist. Prin fotbal se poate exprima cel mai bine, lasand ceva in urma lui, atat pe teren, cat si pe banca.

Determinat si ambitios, Antonio Conte isi incepe aventura la Inter. Avem obiective si idei comune - sa castigam. Mintea, inima si picioarele sunt cele trei cuvinte care ii definesc cariera lui Conte.

Mintea: Avea intotdeauna idei clare cand evolua pe postul de mijlocas. Antrnorii sai erau siguri ca va continua sa isi conduca echipa de pe banca tehnica.

Inima: Este ceva ce a aratat constant in experientele pe care le-a avut. S-a asigurat intotdeauna ca jucatorii sau coechipierii sai au simtit nevoia de a castiga si de a atinge cele mai importante obiective.

Picioarele: Este cunoscut pentru munca grea pe care o depune in fiecare zi. Experimenteaza antrenamentele si meciurile la intensitate maxima", scrie site-ul lui Inter.