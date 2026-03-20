AC Milan a luat decizia în cazul lui Luka Modric

„Rossonerii” ocupă locul 2 în clasament, cu 60 de puncte, la opt lungimi în spatele liderului Inter Milano, echipă pregătită de românul Cristi Chivu.

Conducerea clubului milanez a luat deja o decizie importantă în privința unuia dintre cei mai experimentați jucători din lot, Luka Modric.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, AC Milan vrea să îl păstreze pe mijlocașul croat și după Cupa Mondială din 2026, competiție la care România încă speră la calificare.

Oficialii clubului îl consideră un jucător-cheie în vestiar și pe teren, iar dacă Modric va decide să își continue cariera, milanezii sunt pregătiți să activeze opțiunea de prelungire a contractului până în 2027.

Veteranul croat a ajuns la Milan în vara lui 2025, după despărțirea de Real Madrid. În actualul sezon a bifat 31 de meciuri în toate competițiile, a marcat două goluri și a oferit trei pase decisive. Conform site-urilor de specialitate, Modric este cotat în prezent la aproximativ 4 milioane de euro.

Pentru AC Milan urmează un nou test important în campionat. Echipa milaneză o va întâlni Torino, sâmbătă, 21 martie, de la ora 19:00, într-un meci din etapa #30 din Serie A.