Pur si simplu nu se poate abtine! Motivul pentru care o vedeta de la Inter a fost exclusa din lot! Nu este la prima abatere!

Mijlocasul lui Inter Milano, Radja Nainggolan, este cunoscut pentru episoadele in care are probleme cu oficialii clubului sau. Antrenorul sau, Luciano Spalletti, nu a mai suportat sa treaca cu vederea escapadele belgianului si a decis excluderea lui din lot pe o perioada nedeterminata, dupa cum a anuntat clubul pe site-ul oficial. Nainggolan a intarziat la antrenamentul de duminica dimineata, dupa ce facuse acest lucru si in timpul saptamanii trecute.

Jucatorul transferat in vara de la AS Roma nu se afla la prima abatere. In urma cu un an, pe cand inca era jucatorul Romei, Nainggolan s-a filmat in timp ce fuma si consuma alcool.

Radja Nainggolan forced into issuing apology after posting video of himself admitting he is ‘smashed’ while drinking and smoking on New Year’s Eve

Roma midfielder initially appeared to defend actions with New Year's Day tweet, before saying sorry with Instagram story#Radja pic.twitter.com/Em770ZVOKR