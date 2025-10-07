Luna octombrie este o lună plină de meciuri internaționale, inclusiv din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, iar Serie A este un veritabil ”rezervor” pentru reprezentativele din întreaga lume.

Conform Tuttomercatoweb, nu mai puțin de 181 de fotbaliști din Serie A au fost chemați la naționalele țărilor lor în aceste zile!

Patru dintre aceștia sunt convocați de România: Răzvan Sava (Udinese - foto) și Marius Marin (Pisa) la naționala mare a lui Mircea Lucescu, Luca Szimionaș și Ioan Vermeșan (ambii de la Hellas Verona) la naționala Under 21 a lui Costin Curelea.

Interul lui Chivu trimite 13 fotbaliști la echipele naționale



Campioana en-titre Napoli are 12 internaționali convocați, AC Milan are cei mai mulți convocați - 15 jucători.

Juventus Torino și Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, au fiecare câte 13 internaționali.

Gazzetta dello Sport a descris în două cuvinte Interul lui Chivu, după a cincea victorie consecutivă. Ce urmează după meciurile internaționale



Sâmbătă seară, Inter a trecut fără emoții de Cremonese, scor 4-1. Lautaro Martinez, Ange-Yoan Bonny, Federico Dimarco și Nicolo Barella au înscris pentru echipa lui Chivu, în timp ce oaspeții au reușit golul de onoare prin Federico Bonazzoli, în minutul 87.

Inter a reușit să egaleze astfel primele clasate din Italia - AC Milan, Napoli și AS Roma, iar progresul nerazzurilor sub comanda lui Chivu este unul evident, scrie Gazzetta dello Sport.

"Verticală și feroce", sunt cuvintele folosite de Gazzetta dello Sport pentru a descrie Inter. "Mai multă concretețe, mai multe șuturi, iar numărul paselor în spate a scăzut semnificativ", mai notează italienii despre transformările lui Chivu, notat cu 7 după duelul cu Cremonese.

Gazzetta l-a desemnat omul meciului pe Ange-Yoan Bonny, atacantul francez cumpărat de Inter în această vară, de la Parma, care i-a ținut cu brio locul lui Marcus Thuram: la prima sa titularizare a reușit un gol și trei pase decisive.

După pauza pentru meciurile echipelor naționale, Inter va avea un final de foc al lunii octombrie: deplasare pe Olimpico împotriva lui AS Roma, duel în Champions League cu Royale Union SG, iar ulterior alte două meciuri tari în Serie A: cu Napoli, în deplasare, și cu Fiorentina, acasă.

