ACSH Gheorgheni a câştigat al doilea său titlu consecutiv de campioană naţională la hochei pe gheaţă, după ce a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0), după prelungiri, sâmbătă seara, în finala desfăşurată chiar pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

Corona a marcat prima, prin Radim Valchar (20:36), dar echipa harghiteană a egalat prin Owen Samuel Williams (34:40).

Hunor Csaszar a marcat golul victoriei echipei din Gheorgheni (65:47).

Şi în finala de anul trecut, ACSH Gheorgheni a învins-o pe Corona cu 2-1.

Corona a rămas cu şase titluri de campioană, ultimul obţinut în 2024.

ACSHC Fenestela 68 a obţinut în premieră medaliile de bronz, după ce a învins-o în finala mică pe SC Miercurea Ciuc cu scorul de 5-2 (1-1, 1-1, 3-0), tot pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

Balazs Szabolcs Peter a marcat ambele goluri ale ciucanilor, în timp ce pentru Fenestela au punctat Sergei Paior, Pal Horvath, Laszlo Antal (2) şi Oliver Gecse, notează Agerpres.

ACSH Gheorgheni este de fapt Gyergyói Hoki Klub

De remarcat că echipa campioană a României există de fapt doar sub numele Gyergyói Hoki Klub.

Pe pagina oficială de Facebook nu găsești niciun cuvânt în limba română, totul fiind postat în limba maghiară sau, eventual, engleză!