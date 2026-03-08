FOTO Campioana României, fără vreun cuvințel în limba română!

Campioana României, fără vreun cuvințel în limba română! Hochei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Gheorgheni a câștigat al doilea titlu consecutiv.

TAGS:
ACSH GheorgheniGyergyói Hoki Klubcorona brasovOwen Samuel WilliamsHunor Csaszar
Din articol

ACSH Gheorgheni a câştigat al doilea său titlu consecutiv de campioană naţională la hochei pe gheaţă, după ce a învins-o pe CSM Corona Braşov cu scorul de 2-1 (0-0, 1-1, 0-0, 1-0), după prelungiri, sâmbătă seara, în finala desfăşurată chiar pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

ACSH Gheorgheni - Corona Brașov 2-1 după prelungiri în finală

Corona a marcat prima, prin Radim Valchar (20:36), dar echipa harghiteană a egalat prin Owen Samuel Williams (34:40).

Hunor Csaszar a marcat golul victoriei echipei din Gheorgheni (65:47).

Şi în finala de anul trecut, ACSH Gheorgheni a învins-o pe Corona cu 2-1.

Corona a rămas cu şase titluri de campioană, ultimul obţinut în 2024.

ACSHC Fenestela 68 a obţinut în premieră medaliile de bronz, după ce a învins-o în finala mică pe SC Miercurea Ciuc cu scorul de 5-2 (1-1, 1-1, 3-0), tot pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

Balazs Szabolcs Peter a marcat ambele goluri ale ciucanilor, în timp ce pentru Fenestela au punctat Sergei Paior, Pal Horvath, Laszlo Antal (2) şi Oliver Gecse, notează Agerpres.

ACSH Gheorgheni este de fapt Gyergyói Hoki Klub 

De remarcat că echipa campioană a României există de fapt doar sub numele Gyergyói Hoki Klub.

Pe pagina oficială de Facebook nu găsești niciun cuvânt în limba română, totul fiind postat în limba maghiară sau, eventual, engleză!

Foto: Maximilian Milata / Gyergyói Hoki Klub

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”
ARTICOLE PE SUBIECT
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
ULTIMELE STIRI
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"
Alex Mitriță, debut fulminant ACUM în noul sezon din China! Ce isprăvi a făcut în prima repriză din Zhejiang - Qingdao
Alex Mitriță, debut fulminant ACUM în noul sezon din China! Ce isprăvi a făcut în prima repriză din Zhejiang - Qingdao
Inter Milano caută întăriri. Jucătorul de 30 de milioane de euro care a intrat pe radarul lui Cristi Chivu
Inter Milano caută întăriri. Jucătorul de 30 de milioane de euro care a intrat pe radarul lui Cristi Chivu
România - Slovacia în EHF Euro Cup, pe VOYO și Pro Arena de la ora 19:00!
România - Slovacia în EHF Euro Cup, pe VOYO și Pro Arena de la ora 19:00!
Jucătorul lui U Cluj surprinde: "Ei sunt favoriți la titlu!"
Jucătorul lui U Cluj surprinde: "Ei sunt favoriți la titlu!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali are deja înlocuitorul lui Charalambous: „La el m-am gândit“

Gigi Becali are deja înlocuitorul lui Charalambous: „La el m-am gândit“

Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile

Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile

Gigi Becali a confirmat: „salvatorul” FCSB-ului semnează zilele viitoare

Gigi Becali a confirmat: „salvatorul” FCSB-ului semnează zilele viitoare

Ce surpriză! Elias Charalambous începe negocierile imediat după plecarea de la FCSB

Ce surpriză! Elias Charalambous începe negocierile imediat după plecarea de la FCSB

Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous

Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous

Amenda africană a lui Reghecampf, șocantă: românului i s-a comunicat cât are de plătit

Amenda africană a lui Reghecampf, șocantă: românului i s-a comunicat cât are de plătit



Recomandarile redactiei
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"
Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"
Alex Mitriță, debut fulminant ACUM în noul sezon din China! Ce isprăvi a făcut în prima repriză din Zhejiang - Qingdao
Alex Mitriță, debut fulminant ACUM în noul sezon din China! Ce isprăvi a făcut în prima repriză din Zhejiang - Qingdao
Inter Milano caută întăriri. Jucătorul de 30 de milioane de euro care a intrat pe radarul lui Cristi Chivu
Inter Milano caută întăriri. Jucătorul de 30 de milioane de euro care a intrat pe radarul lui Cristi Chivu
Jucătorul lui U Cluj surprinde: "Ei sunt favoriți la titlu!"
Jucătorul lui U Cluj surprinde: "Ei sunt favoriți la titlu!"
Adi Mutu se amuză pe seama viitorului antrenor de la FCSB: „Îmi vine să râd!”
Adi Mutu se amuză pe seama viitorului antrenor de la FCSB: „Îmi vine să râd!”
Alte subiecte de interes
Steaua joacă finala! Surpriză imensă reușită de ”militari”
Steaua joacă finala! Surpriză imensă reușită de ”militari”
Corona Brașov, lider peste tot la sfârșit de 2025!
Corona Brașov, lider peste tot la sfârșit de 2025!
Campioana României, distrusă acasă de o echipă din Ungaria!
Campioana României, distrusă acasă de o echipă din Ungaria!
”Atacant de calibru pentru Steaua”! A jucat și în Franța, la Nice
”Atacant de calibru pentru Steaua”! A jucat și în Franța, la Nice
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Tripla coroană pentru Corona! Echipa din Brașov a încheiat un sezon istoric
Tripla coroană pentru Corona! Echipa din Brașov a încheiat un sezon istoric
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Viktor Orban, despre oprirea vehiculelor băncii ucrainene în Ungaria: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani”

stirileprotv Viktor Orban, despre oprirea vehiculelor băncii ucrainene în Ungaria: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani”

Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

stirileprotv Desfășurare de forțe în Covasna, după apariția unui necunoscut într-o pădure. Localnicii cred că ar putea fi Emil Gânj

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!