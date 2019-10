Omul meciului inca de la debut! Genial: Petr Cech a fost erou la prima aparitie pe gheata, echipa sa a invins la loviturile de departajare. VIDEO

Petr Cech, fostul mare portar al nationalei Cehiei, al lui Chelsea si Arsenal, s-a apucat de hochei la 37 de ani. El spune ca hocheiul a fost prima sa dragoste. De altfel, acesta este unul dintre cele mai iubite sporturi de catre cehi.

Petr Cech joaca hochei la Guildford Phoenix, in Anglia. Echipa sa a castigat cu 3-2 meciul cu Swindon Wildcats, dupa executarea loviturilor de departajare. Scorul in timpul regulamentar a fost 2-2, iar partida a fost decisa de Petr Cech.

Retras in 2019 din activitatea de fotbalist profesionist, Cech este si oficial al clubului Chelsea.

1 Liga a Campionilor, 1 Europa League, 4 Premier League, 4 FA Cup, 3 Cupe ale Ligii Angliei si 3 Supercupe ale Angliei are Cech in palmares.

