Incredibil: Becali trebuie sa mute IAR FCSB de pe National Arena in preliminariile europene! Anunt de ultima ora

Becali a facut scandal dupa ce a trebuit sa-si mute echipa din Bucuresti vara asta.

FCSB n-a putut juca pe National Arena din cauza concertelor verii, Ed Sheeran si Metallica. Gazonul a avut serios de suferit si a trebuit schimbat pentru ca Romania sa poata juca in fata Spaniei in preliminariile Euro.

Becali a obtinut promisiunea primarului Firea ca nu vor mai fi organizate concerte pe cel mai mare stadion al tarii.



"Am vorbit cu fina, nu stia nimic despre discutiile astea cu stadionul, cu concertele. I-am zis ca oamenii vor fotbal. Nu stia, a dat ordin ca orice echipa romaneasca care are nevoie de un stadion sa poata sa-l foloseasca. S-a gresit cu concertele, o sa se repare. De acum incolo s-a promis ca Arena Nationala o sa fie pentru fotbal, in primul rand. Acum, asta e, s-a gresit", spunea Becali in aprilie.

Azi, Becali a primit o veste proasta inca de la primele ore ale zilei. Organizatorii concertului lui Celinde Dion la Bucuresti au dat ca sigur concertul artistei canadience pe National Arena! Spectacolul ar urma sa aiba loc pe 29 iulie, in plina campanie de calificare pentru FCSB in urmatoarea editie a cupelor europene. Mai mult ca sigur, stelistii vor trebui sa caute din nou alternative. Ros-albastrii spera ca stadionul Arcul de Triumf sa fie gata pentru a-l putea folosi, insa nu exista nicio garantie ca lucrarile vor fi incheiate la timp pentru ca stadionul sa fie omologat de UEFA.