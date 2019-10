"Pentru mine, FCSB este Steaua, cu asta basta!" MM Stoica, atac dur catre CSA! Fostul manager sportiv al ros-albastrilor da de pamant cu Peluza SUD

MM Stoica a vorbit despre scandalul dintre FCSB si CSA Steaua.

Fostul manager sportiv al celor de la FCSB, MM Stoica a vorbit despre scandalul dintre FCSB si CSA Steaua si spune ca in viziunea sa, clubul finantat de Gigi Becali este adevarata Steaua si explica motivele pentru care este de aceasta parere. Totodata, acesta transmite un mesaj si catre suporterii celor de la CSA Steaua.

"Pentru mine, FCSB este Steaua, cu asta basta. Daca nu ar fi Steaua, FCSB, atunci nu ar mai veni 30.000 de oameni la derby, nu ar mai fi FCSB lider autoritar in toate audientele. Nu s-au epuizat toate caile de atac. Pentru mine FCSB este Steaua si va ramane asa.

Eu am fost, in campionatul 2002-2003, director executiv la Steaua, care a devenit tot Steaua si care acum e FCSB. Eu nu am vazut atunci sa se schimbe nici echipamentele, nici lotul de jucatori, nici antrenorul. Dupa, in 2004, s-a schimbat antrenorul si au venit si rezultatele in Europa.

Banii de la buget sunt cheltuiti, sunt sume colosale, Clinceniul, cu mai putin de jumatate din ce a cheltuit Liga a 4-a, care nu a promovat in Liga a 3-a, a promovat in Liga 1. Mor militari pentru ca un camion nu are frane. Asta e ceva de DNA, dupa parerea mea. Nu sunt bani sa cunperi un camion ca sa nu moara trei militari, dar sunt bani sa dai un milion ca sa ramai in Liga a 4-a, sa joci cu grasii fotbal.

Exista o factiune a galeriei vechi, care se bucura nemapomenit la meciul cu Ajax, iar acum sustine o echipa din Liga a 4-a", a spus MM Stoica la Digisport.