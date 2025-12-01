ACSH Gheorgheni (Gyergyói Hoki Klub) a pierdut poziţia de lider în Erste Liga la hochei pe gheaţă, după ce a fost învinsă de Budapest Jegkorong Akademia HC cu 6-1 (2-0, 2-0, 2-1), duminică, în Remetea Ice Arena.

ACSH Gheorgheni - Budapest Jegkorong Akademia HC 1-6



Campioana a reuşit să câştige primele sale 12 partide în competiţie (record), dar apoi a mai obţinut doar două victorii din următoarele şase meciuri.

Tamas-Robert Sarpatki a marcat golul harghitenilor.

ACSH Gheorgheni este campioana en-titre din Erste Liga, campioana en-titre a României, deținătoarea Cupei și a Supercupei României.

