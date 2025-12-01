VIDEO Campioana României, distrusă acasă de o echipă din Ungaria!

Campioana României, distrusă acasă de o echipă din Ungaria! Hochei
ACSH Gheorgheni a uitat să mai câștige în Erste Liga după ce a început competiția cu 12 victorii consecutive.

ACSH Gheorgheni (Gyergyói Hoki Klub) a pierdut poziţia de lider în Erste Liga la hochei pe gheaţă, după ce a fost învinsă de Budapest Jegkorong Akademia HC cu 6-1 (2-0, 2-0, 2-1), duminică, în Remetea Ice Arena.

ACSH Gheorgheni - Budapest Jegkorong Akademia HC 1-6

Campioana a reuşit să câştige primele sale 12 partide în competiţie (record), dar apoi a mai obţinut doar două victorii din următoarele şase meciuri.

Tamas-Robert Sarpatki a marcat golul harghitenilor.

ACSH Gheorgheni este campioana en-titre din Erste Liga, campioana en-titre a României, deținătoarea Cupei și a Supercupei României.

Corona Brașov este noul lider după 5-1 cu DVTK Jegesmedvek

Corona Braşov este noul lider, după ce a dispus de DVTK Jegesmedvek cu 5-1 (2-1, 1-0, 2-0), pe Patinoarul Olimpic din Braşov.

Sebastien Piche, Tamas Reszegh, Jeremy Douglas Welsh, Daniel Koger şi Balazs Gajdo au punctat pentru Corona.

Miercurea Ciuc a pierdut și ea acasă, 3-4 cu Debrecen

În alt meci, Sport Club Miercurea Ciuc (HSC Csíkszereda) a pierdut acasă după prelungiri cu DEAC Debrecen, scor 3-4 (1-0, 2-2, 0-1, 0-1).

Conor Ian MacEachern şi Balazs Szabolcs Peter (2) au semnat golurile ciucanilor.

Clasamentul din Erste Liga

1. Corona Braşov 43 puncte (19 jocuri)

2. ACSH Gheorgheni 42 (18)

3. UTE 35 (18)

4. DVTK Jegesmedvek 30 (18)

5. DEAC 27 (18)

6. Sport Club Miercurea Ciuc 25 (19)

7. Budapest Jegkorong Akademia HC 21 (17)

8. FEHA19 13 (19)

9. Dunaujvarosi Acelbikak 10 (18)

Info: Agerpres

Foto și video: Gyergyói Hoki Klub

