Dinamo Kiev a anunțat în această dimineață moartea lui Vladimir Muntian (Volodymyr Muntyan), legenda de origine română a clubului și fost fotbalist în naționala Uniunii Sovietice.

Muntyan, mijlocaș cu 49 de selecții și 7 goluri la reprezentativa sovietică (vicecampion european cu URSS în 1972), a jucat la Dinamo Kiev de la vârsta de 15 ani până în 1977, când s-a retras.

Muntyan a câștigat Cupa Cupelor și Supercupa Europei cu Dinamo Kiev și a fost de 7 ori campion al Uniunii Sovietice

”Pe 1 decembrie, la vârsta de 80 de ani, legendarul jucător al echipei Dinamo, Volodymyr Muntyan, a încetat din viață după o lungă boală.

Ca membru al echipei „alb-albastre”, Volodymyr Fedorovich a devenit de șapte ori campion al URSS, a câștigat de două ori Cupa națională și a devenit, de asemenea, câștigător al Cupei Cupelor și al Supercupei UEFA în 1975.

Președintele FC Dinamo Kiev, Igor Surkis, și-a exprimat condoleanțele.

Cu profundă tristețe și inimă grea am primit vestea trecerii în neființă a legendei clubului nostru, Volodymyr Muntyan. Volodymyr Fedorovych și-a dedicat întreaga viață fotbalului și clubului nostru Dynamo, lăsând o amprentă de neuitat în inimile fanilor, colegilor și tinerilor fotbaliști.

Abilitatea sa pe teren, dedicarea față de echipă și dragostea nemărginită pentru acest sport au inspirat mai multe generații. Volodymyr Fedorovych nu numai că a câștigat victorii, dar a și format noi campioni, transmițându-le experiența, înțelepciunea și setea de victorii. A rămas întotdeauna un exemplu de decență, umanitate și devotament adevărat față de club.

Astăzi ne luăm rămas bun de la o personalitate extraordinară, al cărei nume a devenit sinonim cu succesul și măreția clubului Dynamo. Transmit sincere condoleanțe familiei, celor dragi, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit pe Volodymyr Fedorovych. Amintirea lui va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre, iar contribuția sa la istoria clubului și a fotbalului ucrainean nu va fi niciodată uitată.

Veșnică amintire, Volodymyr Fedorovych”, a scris Dinamo Kiev.

