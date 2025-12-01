NEWS ALERT A murit Vladimir Muntyan! Fotbalistul român, vicecampion european cu naționala URSS, este o legendă la Dinamo Kiev

A murit Vladimir Muntyan! Fotbalistul rom&acirc;n, vicecampion european cu naționala URSS, este o legendă la Dinamo Kiev Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Volodymyr Muntyan a încetat din viață chiar de Ziua Națională a României.

TAGS:
Vladimir MuntyanVolodymyr MuntyanVladimir MuntianVladimir MunteanDinamo Kiev
Din articol

CITEȘTE ȘI: Românul necunoscut al lui Mircea Lucescu! Joacă titular la Dinamo Kiev și în naționala Ucrainei

Dinamo Kiev a anunțat în această dimineață moartea lui Vladimir Muntian (Volodymyr Muntyan), legenda de origine română a clubului și fost fotbalist în naționala Uniunii Sovietice.

Muntyan, mijlocaș cu 49 de selecții și 7 goluri la reprezentativa sovietică (vicecampion european cu URSS în 1972), a jucat la Dinamo Kiev de la vârsta de 15 ani până în 1977, când s-a retras.

Muntyan a câștigat Cupa Cupelor și Supercupa Europei cu Dinamo Kiev și a fost de 7 ori campion al Uniunii Sovietice

”Pe 1 decembrie, la vârsta de 80 de ani, legendarul jucător al echipei Dinamo, Volodymyr Muntyan, a încetat din viață după o lungă boală. 

Ca membru al echipei „alb-albastre”, Volodymyr Fedorovich a devenit de șapte ori campion al URSS, a câștigat de două ori Cupa națională și a devenit, de asemenea, câștigător al Cupei Cupelor și al Supercupei UEFA în 1975.

Președintele FC Dinamo Kiev, Igor Surkis, și-a exprimat condoleanțele.

Cu profundă tristețe și inimă grea am primit vestea trecerii în neființă a legendei clubului nostru, Volodymyr Muntyan. Volodymyr Fedorovych și-a dedicat întreaga viață fotbalului și clubului nostru Dynamo, lăsând o amprentă de neuitat în inimile fanilor, colegilor și tinerilor fotbaliști.

Abilitatea sa pe teren, dedicarea față de echipă și dragostea nemărginită pentru acest sport au inspirat mai multe generații. Volodymyr Fedorovych nu numai că a câștigat victorii, dar a și format noi campioni, transmițându-le experiența, înțelepciunea și setea de victorii. A rămas întotdeauna un exemplu de decență, umanitate și devotament adevărat față de club.

Astăzi ne luăm rămas bun de la o personalitate extraordinară, al cărei nume a devenit sinonim cu succesul și măreția clubului Dynamo. Transmit sincere condoleanțe familiei, celor dragi, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și iubit pe Volodymyr Fedorovych. Amintirea lui va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre, iar contribuția sa la istoria clubului și a fotbalului ucrainean nu va fi niciodată uitată.

Veșnică amintire, Volodymyr Fedorovych”, a scris Dinamo Kiev.

VIDEO Vladimir Muntyan, marcator în URSS - România 2-0 din 1973: i-a dat gol lui Rică Răducanu

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
SPECIAL I Rom&acirc;nul necunoscut al lui Mircea Lucescu! Joacă titular la Dinamo Kiev și &icirc;n naționala Ucrainei
SPECIAL I Românul necunoscut al lui Mircea Lucescu! Joacă titular la Dinamo Kiev și în naționala Ucrainei
ULTIMELE STIRI
Louis Munteanu și Emerllahu, &icirc;n criptomonede! Gigi Becali dezvăluie ce i-a propus Varga: Să fac pușcărie la bătr&acirc;nețe?
Louis Munteanu și Emerllahu, în criptomonede! Gigi Becali dezvăluie ce i-a propus Varga: "Să fac pușcărie la bătrânețe?"
Fanii lui FCSB &icirc;l sfidează pe Gigi Becali: &rdquo;Nu știu dacă va mai juca!&rdquo;
Fanii lui FCSB îl sfidează pe Gigi Becali: ”Nu știu dacă va mai juca!”
Mesajul emoționant al &bdquo;tricolorilor&rdquo; pentru toți rom&acirc;nii, de Ziua Națională
Mesajul emoționant al „tricolorilor” pentru toți românii, de Ziua Națională
Steven Gerrard a făcut praf un fotbalist după ce PSV-ul lui Man a ridiculizat-o pe Liverpool pe Anfield: &rdquo;Nu ai cum să faci așa ceva!&rdquo;
Steven Gerrard a făcut praf un fotbalist după ce PSV-ul lui Man a ridiculizat-o pe Liverpool pe Anfield: ”Nu ai cum să faci așa ceva!”
Rom&acirc;nia - Danemarca, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. O ambiție greu de realizat la prima vedere
România - Danemarca, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. "O ambiție greu de realizat la prima vedere"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: &bdquo;E absurd!&rdquo;

Exclus din lot, a fost plătit regește de Gigi Becali să se antreneze cu rezervele: „E absurd!”

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

Dennis Man, OUT! Antrenorul lui PSV și-a explicat decizia

OUT de la FCSB?! Gigi Becali &icirc;i pregătește un &icirc;nlocuitor: &rdquo;Doarme pe teren&rdquo;

OUT de la FCSB?! Gigi Becali îi pregătește un înlocuitor: ”Doarme pe teren”

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea &icirc;n play-off

Farul Constanța - FCSB 1-2 | Campioana răsuflă ușurată și continuă lupta pentru accederea în play-off

Gigi Becali, reverență &icirc;n fața unui jucător de la FCSB: &rdquo;E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud&rdquo;

Gigi Becali, reverență în fața unui jucător de la FCSB: ”E fotbalist de fotbalist, nu am nevoie să-l mai laud”

Circ total &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace &icirc;ntr-o mlaștină

Circ total în fotbalul românesc: Jucătorii s-au spălat cu furtunul, după ce AJF i-a obligat să joace într-o mlaștină



Recomandarile redactiei
Louis Munteanu și Emerllahu, &icirc;n criptomonede! Gigi Becali dezvăluie ce i-a propus Varga: Să fac pușcărie la bătr&acirc;nețe?
Louis Munteanu și Emerllahu, în criptomonede! Gigi Becali dezvăluie ce i-a propus Varga: "Să fac pușcărie la bătrânețe?"
Fanii lui FCSB &icirc;l sfidează pe Gigi Becali: &rdquo;Nu știu dacă va mai juca!&rdquo;
Fanii lui FCSB îl sfidează pe Gigi Becali: ”Nu știu dacă va mai juca!”
Andre Duarte a sosit &icirc;n Rom&acirc;nia pentru a semna cu FCSB! Prima reacție a portughezului
Andre Duarte a sosit în România pentru a semna cu FCSB! Prima reacție a portughezului
Mesajul emoționant al &bdquo;tricolorilor&rdquo; pentru toți rom&acirc;nii, de Ziua Națională
Mesajul emoționant al „tricolorilor” pentru toți românii, de Ziua Națională
Transferul lui Louis Munteanu &icirc;i lasă cu conturile goale! Francezii au anunțat mutarea pregătită de Nantes
Transferul lui Louis Munteanu îi lasă cu conturile goale! Francezii au anunțat mutarea pregătită de Nantes
Alte subiecte de interes
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Rezultatele din turul 2 preliminar Champions League și programul meciurilor din turul 3! Ce a făcut PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu
Marian Barbu va fi &rdquo;central&rdquo; &icirc;n preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
Marian Barbu va fi ”central” în preliminariile UCL! La ce meci a fost delegat
CITESTE SI
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: &bdquo;Suntem ultima speranță&rdquo;

stirileprotv Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

stirileprotv Programul evenimentelor de 1 Decembrie, de la Alba Iulia. Zeci de mii de oameni sunt aşteptaţi

Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: &bdquo;Marș la Moscova&rdquo;

stirileprotv Incident la Monumentul Unirii din Alba Iulia. Un bărbat i-a spus lui Călin Georgescu: „Marș la Moscova”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!